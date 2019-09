Az uniós tagországok árvágtájában már az élbolyhoz tartozunk

A most közzétett felmérés szerint Szlovákiában idén augusztusban 3 százalékkal nőtt az árszint az egy évvel korábbihoz képest, ami az ötödik legnagyobb inflációnak számít az EU-ban. Szlovákiát csak Románia (4,1%), Magyarország (3,2%), Hollandia (3,1%) és Litvánia (3,1%) előzte meg. Csehországban és Lengyelországban 2,6, Ausztriában 1,4, Németországban pedig csupán 1 százalékkal nőttek az árak. Szlovákiában ráadásul egyre gyorsabban nő a drágulás üteme, áprilisban például az Eurostat még csak 2,4 százalékos inflációt mért Szlovákiának. Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője elmondta:

az árvágtához nem elenyésző mértékben járultak hozzá a kormány szociális intézkedései, vagyis a bérpótlékok és a minimálbér emelése is, emiatt ugyanis megugrottak a cégek bérköltségei, amit a vállalkozások többsége az árak emelésével igyekszik pótolni.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának végleges adatai szerint augusztusban, éves összehasonlításban 1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában, amely 2016 novembere óta a legkisebb mértékű emelkedés volt. Júliusban is 1 százalékos, júniusban pedig 1,3 százalékos éves inflációt mértek. Egy évvel ezelőtt, 2018 augusztusában 2,1 százalékos volt az emelkedés. Az Európai Központi Bank elsődleges célja az árstabilitás fenntartása, ennek jegyében arra törekszik, hogy az infláció középtávon 2 százalék alatt, ám ahhoz közeli értéken maradjon. Az, hogy az inflációs ütem mérséklődik, miközben a gazdasági növekedés is lassul az euróövezetben, alátámasztja az euróövezeti jegybank azon döntését, hogy szeptemberben lazított a monetáris politikáján. 2016 márciusa óta először újra kamatot csökkentett, és úgy döntött, hogy november 1-jétől újraindítja a múlt év végén leállított eszközvásárlási programot is, havi 20 milliárd euró értékben, amivel az eurózóna országainak a gazdaságát szeretné felpörgetni. (mi, TASR)