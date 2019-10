A malmok nem csökkentik a liszt árát

A pékségek szakmai szervezete már korábban figyelmeztetett arra, hogy az elkövetkező időszakban drágulhat a kenyér. Ehhez most a malmok is csatlakoztak, bejelentve, hogy az idei gabonatermés nem indokolja a liszt árának a csökkentését.

Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke már többször is figyelmeztetett arra, hogy az egyébként is elenyésző profittal dolgozó pékségek egyre nehezebben viselik a kormány futószalagon gyártott szociális csomagjait, a bérköltségek drasztikus növekedése miatt a pékeknek így a jelenlegi árakon egyre kevésbé éri meg kenyeret sütni. Hogy a kenyér árának az emelését egyre nehezebben kerülhetjük el, azt most a malmok is megerősítették.

„Az idei gabonatermés nem alakult olyan jól, hogy a malmok olcsóbban adhassák a lisztet a pékeknek, mint tavaly. A termés minősége miatt ráadásul kevesebb lisztet állíthatnak elő, mint egy évvel korábban”

– nyilatkozta Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője.

Szerinte a szlovákiai malomipar ráadásul egyáltalán nincs könnyű helyzetben. A bérköltségek növekedése és a gabona magasabb felvásárlási ára miatt az ágazat már tavaly több mint 4 millió eurós veszteséget halmozott fel, miközben az összes mérvadó malomipari vállalat mínusszal zárta az évet. Az ágazat számára nem ez az első nehéz év, Holéciová szerint így a malmok is kénytelenek lesznek változtatni az árpolitikájukon.

(mi, TASR)