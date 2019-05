A lakossági fogyasztás hajtja a szlovák gazdaságot

Az idei első negyedévben 3,7 százalékkal nőtt Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP) a múlt év azonos időszakához képest, elérve a 21,8 milliárd eurót. „Az idei első negyedévben így már nem sikerült túlszárnyalni a tavalyi 4,1 százalékos átlagos gazdasági növekedést. Az év egészét tekintve idén nagyjából 3,4 százalékos bővülésre számíthatunk” – nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

A Statisztikai Hivatal a GDP-növekedéssel kapcsolatos részletes adatokat június 6-án teszi közzé, Muchová szerint azonban már most elmondható, hogy az idei növekedés motorjának továbbra is a lakossági kereslet számít majd. „Egyre több embernek van munkája, miközben a fizetések is nőnek, a családoknak így egyre több elkölthető pénze van, ami a kereslet növekedésén is meglátszik” – mondta Muchová.

A foglalkoztatottság további javulását a Statisztikai Hivatal is alátámasztotta. A friss jelentés szerint az év első három hónapjában nagyjából 2,4 milliónyian dolgoztak a szlovák gazdaságban, 1,8 százalékkal többen, mint egy évvel ezelőtt. Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint a lakossági fogyasztás azonban már nem nő olyan látványos ütemben, mint tavaly.

„A gazdasági válság kirobbanásáról szóló hírek a lakosságra is egyre nagyobb hatással vannak. A pénzszórás helyett emiatt egyre többen kezdenek el takarékoskodni, felkészülve a nehezebb időkre”

– mondta Koršňák.

A gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság bővülése ellenére áprilisban már visszafogottabban nőttek az árak, mint márciusban. Az elmúlt hónapban 2,3 százalékra esett vissza az éves drágulás üteme a márciusi 2,7 százalékról. A márciusihoz hasonló drágulásra tavaly nyár óta nem volt példa. Áprilisban a legnagyobb árvágtát a rezsiköltségek esetében mérték, az egy évvel korábbihoz képest ezek több mint 4 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ugyanekkor 3,1 százalékkal drágultak, ez azonban már enyhébb áremelkedésnek számít a márciusi 3,5 százaléknál. Az éttermi szolgáltatásokért 3,6, az alkoholért és cigarettáért 1,8, az üdülésért 1,4 százalékkal fizetünk többet, mint egy évvel ezelőtt.

„Az idei árszint éves szinten átlagosan 2,5 százalékkal haladja majd meg a tavalyit. Sok függ azonban attól is, hogy az üzletláncok hogyan módosítják majd az élelmiszerek árát, miután kiderült, hogy a rájuk kivetett különadót mégsem vezetik be”

– mondta Koršňák.

Az első negyedéves gazdasági növekedést tekintve a szlovák adat ugyan az ötödik legjobb az Európai Unióban, régiónkból azonban Szlovákiánál jobban teljesít Lengyelország, Románia és Magyarország is. Ez utóbbi volt az első negyedévben az uniós csúcstartó, a magyar GDP éves szinten ugyanis 5,2%-kal nőtt. Ez a második legjobb magyar adat 1996 óta, amióta összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre. Egyébként a legmagasabb magyar GDP-növekedési adat sem régi, tavaly a harmadik negyedévben mért 5,3%-ot az ottani statisztikai hivatal. (mi, TASR)