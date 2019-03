Fokozatosan felújítják a galántai neogótikus kastélyt

A kastély felújítása évek óta foglalkoztatja a város vezetését, megfelelő anyagi keret híján különböző pályázatok által próbálnak forrásokat szerezni a műemlék felújítására.

Külön utakon, egy célért

A Neogótikus kastély Polgári Társulás és a város is azon dolgozik, hogy megmentse az 1600-as években épült patinás épületet. Az északi tornyot a határon átnyúló projektben sikeres társulás, a délit a város újítja fel, a kulturális minisztériumtól kapott támogatásból. „Jelenleg a külső homlokzaton dolgoznak a munkások. A műemlékvédelmi hivatal szakemberei hetente ellenőrzik az építkezést. A torony első emeletén elkészült az iroda és a mellékhelyiségek, a második emeleti újgótikus teremben is dolgoznak. Megvan az infrastruktúra, folyamatban van a homlokzat és a gerendák tisztítása” – beszélt az északi toronyban folyó munkákról Takáč. A társulás 470 ezer eurót nyert a mándoki Forgách Kastéllyal közösen. Reprezentatív konferencia- és rendezvénytermet alakítanak ki a 250 éves épületrészben. A polgári társulás elnöke szerint a felújítás során régi elemek és a modern előírások összeegyeztetése okozza a legnagyobb fejtörést. „A legnehezebb, hogy megfeleljünk a mai szabványoknak, a tűzvédelmi előírásoknak és a műemlékvédelmi szabályoknak is eleget kell tenni, emellett állandóan változik a statikai felértékelés” – magyarázza az elnök, aki a polgári társulást is vezeti. A projekt keretében 420 ezer eurót fordítanak az építési munkákra, emellett a rendezvények szervezésére, gasztronómiai kutatásra és a termek berendezésére is költenek a projektből. A tervek szerint az első nyári hónapokra elkészül a felújítás és a nagyközönségnek is megnyitják a tornyot. A polgári társulás Esterházy Antal herceget is meghívná a nagyszabású rendezvényre.

Vissza az időben, újjáépítik a rizalitot

Az északi toronyban folyó munkákkal egyidőben a déli torony felújítását is elkezdik. A Galánta címerét is díszítő torony rekonstrukciójára a város pályázott sikeresen, a kulturális minisztérium félmillió euróval támogatta a tervet. A torony egy részét már korábban helyreállították, bevezették a hálózatokat, kitakarították a termeket. A projektnek köszönhetően újjáépítik az 1944-ben lebombázott erkélyt. „A társulásunk jól álmodott, a logónkban látható, második világháború előtt készült fotón is megjelenik a rizalit” – folytatta Takáč Zsolt. Az elnök szerint nem okoz gondot, hogy két különböző kivitelező újítja fel a két tornyot és az év végére mindkét torony eredeti állapotában pompázik majd.

A déli szárnnyal is vannak tervek

Évekkel ezelőtt elsőként a kastély északi szárnyát újították fel. A műemlék legjobb állapotban lévő része most kiállításoknak, könyvbemutatóknak ad otthont. A tornyok felújítása után a déli szárnyat is restaurálnák. Az épületrész modernizációjára a kulturális minisztériumtól kért dotációt a polgári társulás. Májusban kiderül, hogy kapnak-e támogatást a Galánta zenei múltjára építő projekt megvalósítására. Takáč Zsolttól megtudtuk, hogy közel négyszáz évet felölelő zenetörténeti központot alakítanának ki a kastélyszárnyban, Joseph Haydntól Kodály Zoltán munkásságán keresztül Karol Duchoň, galántai énekes bemutatásáig. „A klasszikusosokon kívül bemutatnánk a nagy történelemmel bíró roma zenét és a zsidó zenét, amely háború előtt nagyon sikeres volt Galántán. A zeneiskola a kastély szomszédja, innen is jött az ötlet. Hangszereket vásárolnánk, amelyet kipróbálhatnának a látogatók. A déli szárny beltere nagyobb, mint az épület északi részéé, jó az akusztikája, ezért koncertterem is lehetne” – sorolta a terveket az elnök.

Nehézségek ellenére boldog befejezés?

A tervek alapján úgy tűnik, hogy a városnak apránként valóban sikerül rendbe tenni a kastélyt, de a főépület helyreállítása egyelőre várat magára. Öt éve 2,4 millió eurót költöttek volna a tornyokra és a központi épületrészre. A projekt azonban sosem valósult meg, felújítás helyett bírósági tárgyalás lett belőle. Csütörtökön pontot tehet a Nagyszombati Kerületi Bíróság a gazdasági visszaélés gyanúja miatt indított per végére. Közel egy évvel a Galántai Járásbíróság ítélethirdetése után kerül sor a fellebbviteli tárgyalásra. Peter P. polgármestert, Ján P. egykori hivatalvezetőt és Peter A.-t a város korábbi főépítészét tavaly májusban vétkesnek találta a bíróság, mivel állítólag megpróbáltak befolyásolni az építésvezető kiválasztását. A vádlottak fellebbeztek a döntés ellen. Takáč Zsolt úgy véli, hogy a bírósági ítélet nem befolyásolja a tervek megvalósítását.