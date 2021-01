Érsekújvárban és Vágsellyén is készülnek a hétvégi tesztelésre

Tíz antigén-tesztelőpontot nyitnak szombaton és vasárnap a járási székhelyen, tájékoztatta a lakosokat Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere. Vágsellyén is azonnal reagáltak a kialakult helyzetre.

Érsekújvár vezetése kéri a lakosokat, segítsenek az előzetes regisztrációban azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akiknek nincs internet-elérhetőségük és engedjék előre a várandós asszonyokat, idős és beteg személyeket. A 0940/643 714-es a 0917/502 955-ös telefonszámokon tájékoztatják a lakosokat, vagy segítenek a regisztrációval. A telefonszámokat csütörtöktől vasárnapig hívhatják 8 és 18 óra között. Nem kizárt, hogy a regisztrációt visszaigazoló válasz néhány órát is késni fog a rengeteg érdeklődő miatt. Szükség esetén február 1-jén is folytatják a tesztelést a városban. Antigén-tesztelésre jelentkezhetnek a lakosok a Nyitra-part utcai, Vár utcai alapiskolákban, a Czuczor Gergely Alapiskolában, továbbá a Híd utcai, Bethlen Gábor utcai és Dévény utcai alapiskolákban, két tesztelőpontot nyitnak a Béke mozi akadálymentesített épületében. Az Érsekújvári Járási Hivatalban és az AG SWAT központban is tesztelik hétvégén a lakosokat.

Pozbai tesztelés

Pozbán szombaton 8-tól 18 óráig tesztelik ismét a helyi lakosokat a pozbai művelődési házban. Az antigén-tesztelést házszámok alapján végzik. 16 óra után már mások is részt vehetnek a szűrővizsgálaton.

Nagykéri tesztelés

Az ugyancsak érsekújvári járásbeli Nagykéren szombaton és vasárnap tartanak szűrővizsgálatot, a Szent János téren lévő két tesztelőponton 8-tól 20 óráig. Tesztelésre jelentkezhetnek a lakosok a 035/692 5080-as és a 035/692 5083-as telefonszámokon. Az önkéntes egészségügyi dolgozók jelentkezését is várják Nagykéren a 0915/ 200 801-es telefonszámon.

Vágsellyei tesztelés

Vágsellyén január 30-án és 31-én újra tesztelik a lakosokat, mert február 3-tól új antigén-tesztet kérhetnek tőlük az ellenőrzés során. A hétvégén nyolc tesztelőpontot nyit az önkormányzat. Négyet Vágsellyén és négyet a Vágvecse városrészben. Szombaton 9-től 18 óráig, vasárnap 9-től 15 óráig várják a lakosokat szűrővizsgálatra. A város központjában a szabadidőközpontban, valamint a Murgaš utcai, Hronský utcai és a Štúr utcai alapiskolában lesznek tesztelőpontok. Két tesztelőhelyet nyitnak a Vágvecse városrészben lévő művelődési házban, és jöhetnek a lakosok a Hollý és a Bernolák utcai alapiskolákba. A hét folyamán továbbra is működik a rendelőintézetnél és a Deáki úton lévő tesztelőpont.