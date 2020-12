Tudta? Allergizál a túlfűtött lakás

A virágporszezonnak vége, de az allergiások most sem pihenhetnek: most már a belső környezet allergénjei kínozzák őket.

A koronavírusjárvány megfékezésére hozott intézkedések miatt a korábbiakhoz képest sokkal több időt töltünk otthon, s több allergénnel találkozunk. Leggyakrabban az atkákkal, amelyek váladéka akár egy évig is kínozhatja az embert. Önmagában az atka nem veszélyes az emberre, a váladéka viszont nagyon. Az egyes atkafajták nem egyformák, de nagyon hasonlóak egymáshoz és a szervezetben keresztreakciót váltanak ki. A túlérzékenyeknek, főleg a gyerekeknek súlyos és hosszú ideig tartó asztmatikus panaszokat, orrnyálkahártya-gyulladást, náthát, esetleg szemkötőszövet-gyulladást okozhat. A régi, nyirkos, saját fűtésű házakban fordul elő a legtöbb atka. A fűtött panelházak magasabb páratartalma is kedvez nekik. A lakásba különféle tárgyakkal – beleértve az öltözéket is – „telepíthetjük be” a háziporatkákat. Szaporodásukhoz a 22-25 C-fok és a 70-80 százalékos páratartalom ideális.

