Szív- és érrendszeri betegségek: még mindig listavezetők

Szlovákiában ugyanaz a helyzet, mint a világ számos más országában.



Nálunk is legtöbben szív- és érrendszeri betegségben halnak meg. Igaz, a számok csökkenő tendenciát mutatnak, de távolról sem olyan markáns ez a csökkenés, mint a környező országokban. A lakosság egyharmada küzd valamilyen szívvagy

érproblémával. Sajnos, még mindig nem csökken az infarktusok és agyi érkatasztrófák száma – tájékoztatott dr. Ivan Majerčák kardiológus és obezitológus.



Tíz közül egy



Nehezíti a megelőzést, hogy e betegségcsoport számos kockázati tényezői körül egyik sem fáj, ezért az emberek általában nem veszik őket komolyan. „Tíz szlovákiai lakos közül kilencnek legalább egy olyan kockázati tényezője van – dohányzás, túlzott sóbevitel, magas húgysavszint, magas vérnyomás, túlsúly, mozgásszegény életmód, magas koleszterinszint –, ami szív- és érrendszeri betegséghez vezethet. Riasztó jel, hogy egy felmérés szerint a megkérdezettek 60 százaléka nem ismeri a koleszterinszintjét, 85 százaléka pedig még 30 percet sem mozog naponta” – mutatott rá a szakember, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy mozogjon rendszeresen, csökkentse a só- és alkoholfogyasztást, ne dohányozzon, csökkentse az energiabevitelt, aludjon, pihenjen eleget és időnként méresse meg a koleszterinszintjét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 5 mmol/lben határozta meg a összkoleszterinszint felső határát.





Kulcsfontosságú anyag



A koleszterin a zsírok (lipidek) közé tartozó szerves vegyület, mely kulcsfontosságú szerepet játszik a sejtek felépítésében. Belőle képződik a testünkben található, az élethez nélkülözhetetlen anyag, egyebek mellett számos hormon. A máj-ban termelődik, illetve táplálékkal visszük be a szervezetbe.

Bomlása során epesavak képződnek, amelyek az emésztőrendszerbe jutnak és nélkülözhetetlenek a zsírok lebontásához. Vízben nem oldódik. A vér szállítja lipoproteinek formájában, amelyeket a koleszterin mellett trigliceridek, különböző apoprotein fehérjék és foszfolipidek alkotják.



TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

1. A tojás magas koleszterinszintet okoz



Nem igaz. Ismeretes, hogy a tojás lecitint tartalmaz, ami csökkenti a tojássárgájában lévő koleszterint, így rendszeres fogyasztása azoknak is ajánlott, akiknek magas a koleszterinszintjük. Heti 4-5 tojás ajánlott.



2. Ha csökkent a koleszterinszint, ki lehet hagyni a gyógyszert



Nem igaz. Gyógyítani lehet a magas koleszterinszintet, de teljesen megszüntetni nem lehet, mert a genetika is befolyásolja. Ha megszakítjuk a kezelést, néhány napon belül ismét megemelkedik a szintje.



3. Ha gyógyszert szedek, nem kell diétáznom



Tévhit. Diétával nemcsak a koleszterinszintet lehet csökkenteni, hanem az érelmeszesedés többi kockázati tényezőit is enyhítjük.



4. Ha magas lenne a koleszterinszintem, érezném



Nem igaz, mert a magas koleszterinszint semmilyen tünetet nem okoz. Lehet, hogy az ember nem tud róla, hogy magas, de ha például szívinfarktuskor vagy agyvérzéskor megtudja, már késő. Ezért fontos rendszeresen ellenőriztetni a koleszterinszintet.



5. Gyereknek nem lehet magas a koleszterinszintje



Tévedés, ugyanis a kutatások szerint az infarktushoz vezető érelmeszesedés nyolcéves korban kezdődik. A szakemberek azt javasolják, hogy a túlsúlyos, magasa vérnyomásban szenvedő gyereket és azt, akinek családjában szívbetegség fordul elő, már gyerekkorban kezeljék. A magas koleszterinszintű gyerekeknek diétázniuk kellene, vagyis csökkenteniük kellene a telített zsírok és koleszterint tartalmazó élelmiszerek fogyasztását.



6. A koleszterin csak rossz lehet



Nem igaz. A koleszterin sok fontos testi folyamathoz elengedhetetlen.



7. A margarin jobb, mint a vaj



Nem. A növényi olajból készített margarin csaknem semmi koleszterint nem tartalmaz. Vannak benne viszont úgynevezett transzzsírok, amelyek károsak az egészségre, és megnövelik a szívbetegség és az agyi érkatasztrófa kockázatát.



8. A koleszterin a szívinfarktus fő kiváltója



Tévedés. A magas koleszterinszint mellett az embereknek más kockázati tényezői is vannak, például dohányzás, cukorbetegség, magas vérnyomás, túlsúly, mozgáshiány, szívbetegség a családban.