Sokáig vár a korszerű kezelésre a szlovákiai daganatos beteg

A daganatos betegnek néha valósággal ki kell harcolnia a kezelést. Sokkal rosszabb helyzetben van a diagnosztikát és a korszerű kezelést illetően, mint európai sorstársai. Németországban már fél évvel azután, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagy egy gyógyszert, a beteg rendelkezésére áll, a hazai betegnek akár négy évig is várnia kell.



A legrettegettebb diagnózis a tüdőrák



Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint Szlovákiában ebben az évben előreláthatólag 40 ezer új daganatos betegséget fognak diagnosztizálni, s a koronavírus-járvány miatt ez a szám tovább növekedhet. Késnek a műtétek, a betegek nem járnak ellenőrzésre még akkor sem, ha rákra utaló jeleket tapasztalnak. Néhány diagnózis esetében a következmény fatális lehet.

A tüdőrák a legrettegettebb daganatos betegség. A betegek több mint fele a betegség negyedik stádiumában kerül orvoshoz, s nem működik a szűrőprogram sem. Ez a probléma a világjárvány után még nagyobb lehet, ugyanis jelenleg nem mutat olyan emelkedést a daganatos betegek száma, mint korábban. Ez majd a járvány után fog megmutatkozni.

„Mostanság ha valakinek légzési panasza van vagy köhög, elvégezteti az antigéntesztet. Amikor kiderül, hogy negatív, ezzel véget is ért számára a probléma még akkor is, ha a tünetek továbbra is gyötrik” – mondta dr. Milada Veselá, a pozsony-ružinovi kórház klinikai onkológusa. Hozzátette: „Az onkológai intézmények pedig a járvány idején is teljes kapacitással dolgoznak.” Az onkológusok igyekezete ellenére Szlovákiában évente több mint 2000 ember hal meg tüdőrákban, s ezzel az Európai Unió „éllovasai” közé tartozunk. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ez a betegség jól kezelhető. A gond az, hogy a hazai betegek nehezen jutnak az innovatív módszerekhez. Míg Csehországban az ilyen preparátumok 90 százaléka elérhető a daganatos betegek számára, nálunk ez az arány csak 24 százalék. Ennek következménye, hogy a betegeknek a sajtó vagy gyűjtések révén sokszor harcolniuk kell a kezelésért.



Az innovatív kezelés is hiánycikk



Itt elsősorban a biológiai kezelésre és az immunterápiára gondolunk. 2011 óta az Európai Gyógyszerügynökség 75 innovatív gyógyszert törzskönyvezett, ebből Szlovákiában csak 26 érhető el.

„Az immunterápia nagyon jó és hatásos kezelés, és pontosan meghatározták, hogy mikor és mely rákfajta esetén lehet alkalmazni. A betegnek több kivizsgáláson kell átesnie. Az eredmények alapján a szakember meg tudja mondani, hogy hogyan fog rá a beteg szervezete reagálni. Ha jól, az orvos kérheti a biztosítót a kezelés költségeinek megtérítésére, és itt kezdődhet a probléma” – tette hozzá dr. Milada Veselá.

Közben sok idő telik el, a beteg állapota romlik, de az is előfordul, hogy egyáltalán nem éri meg a kezelést, mert a biztosító vagy jóváhagyja, vagy nem. Ilyenkor a beteg rendszerint saját kezébe veszi a dolgot, és mindent megtesz azért, hogy megkapja a kezelést, akár úgy is, hogy gyűjtést szervez, vagy értesíti róla a sajtót.

A központi szerveknek, de elsősorban az egészségügyi minisztériumnak kellene (és nem csak nekik) törekedni a daganatos betegségek diagnosztikájának és kezelésének javítására.



Európai rákellenes terv



Az Európai Bizottság nemrég rákellenes tervet terjesztett elő. Tekintettel az új technológiákra, a kutatásra és innovációra új uniós megközelítést határoz meg a rákos betegségek megelőzése és kezelése, valamint a rákos betegek ellátása terén. A betegség minden aspektusára kiterjed majd, a megelőzéstől kezdve a rákos betegek és a túlélők életminőségéig, azokra az intézkedésekre összpontosítva, amelyeknél az EU a legnagyobb hozzáadott értéket tudja nyújtani. A rákellenes terv négy fő cselekvési terület köré szerveződik. Összesen 4 milliárd eurót különítettek el a rák elleni küzdelemre, amelynek fő pillére a megelőzés, a diagnózis és a kezelés, valamint a betegek életminőségének javítása. Emellett az új technológiák, a kutatás és az innováció támogatása érdekében új Rákkutatási Tudásközpontot hoznak létre a rákkal kapcsolatos tudományos és technikai kezdeményezések uniós szintű összehangolásának elősegítésére.