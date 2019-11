Remény a cukorbetegeknek: új gyógymód

A cukorbetegség mára világméretű járvánnyá vált. A betegek száma évről évre nő. November 14-én, az inzulin feltalálásának napján minden évben, így idén is több szó esett erről a kezdetben alattomos betegségről, azért, hogy minél többet tudjanak az emberek róla.

A szlovákiai betegek döntő többsége, 91 százaléka a 2. típusú, vagyis szerzett cukorbetegségben szenved. 7,6 százaléka veleszületett, 1. típusú, 0,8 százaléka más típusú, 0,6 százaléka pedig terhességi diabéteszben szenved. 2009 és 2018 között a betegek száma 6,3 százalékkal nőtt.

A cukorbetegség, vagyis diabetes mellitus a harmadik évezred járványa, a nyugati civilizáció legnagyobb veszedelme. Becslések szerint a világon 425 millió cukorbeteg él. Tíz másodpercenként hárommal növekszik a páciensek száma. A kezelésben rendkívül fontos szerepet játszik a beteg, ugyanis megfelelő életmódjával lényegesen javítani tud a betegség lefolyásán. Legfőbb jellemzője, hogy megemelkedik a vércukorszint, vagyis hiperglikémia alakul ki. Az orvostudomány azonban ezt már sikeresen kezeli, ám tudni kell, hogy a cukorbetegek nem a magas cukorszintbe, hanem a súlyos szövődményekbe - szív- és érrendszeri betegségekbe - halnak bele.

Egy 60 éves szív- és érrendszeri beteg átlagosan 12 évvel korábban hal meg, mint egészséges kortársa

- mondta dr. Emil Martinka, a Szlovák Diabetológiai Szövetség elnöke. Ha évekig magas a vércukorszint, az erek károsodnak, amihez sok más tünet is társul. További súlyos szövődmény a vesekárosodás, a vakság, az alsó végtagok amputációja, a szívinfarktus vagy az agyi érkatasztrófa. „A cukorbetegség megnehezítheti és megrövidítheti az életet, de szerencsére ma már sok szövődmény kialakulását is meg tudjuk akadályozni“ - tette hozzá dr. Martinka. Az új, több szempontot figyelembe vevő kezelés a vércukorszint csökkentésén kívül a kísérő szövődményeket is gyógyítja, és reményt ad a cukorbetegeknek a jobb minőségű életre.

A legsúlyosabb szövődmények VAKSÁG: a cukorbetegség a vakság és a látásromlás leggyakoribb oka VÉGTAGCSONKOLÁS: a cukorbetegség az alsó végtagok amputálásának legfőbb oka. SZÍVPROBLÉMÁK: a cukorbetegek kétharmada szív- és érrendszeri betegségben hal meg. VESEKÁROSODÁS: a cukorbetegség a visszafordíthatatlan veseelégtelenség leggyakoribb oka.

A cukorbetegségben, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő beteg esetében nemrég gyakorlatilag még csak a magas vérnyomást és vérzsírszintet tudták kezelni, vagy vérhígítót felírni. Az elmúlt négy évben óriásit fejlődött az orvostudomány ezen a téren. Kiderült: néhány gyógyszernek, amelyet eredetileg a magas cukorszint csökkentésére fejlesztettek ki, a szív- és érrendszeri betegségek kezelése szempontjából is vannak jó tulajdonságai. Így a kezelés jelentősen csökkenti a halandóságot, az agyi érkatasztrófa és a szívinfarktus előfordulását, javítja a szívelégtelenségben szenvedő betegek állapotát.

A 2. típusú cukorbetegség többségében az idősebb felnőtteknél fordul elő, de egyre gyakrabban diagnosztizálják fiataloknál is. Kialakulásához nagyban hozzájárul az egészségtelen életmód, főleg a túlsúly, az ülő életmód, a mozgáshiány és a helytelen táplálkozás. Az első típusú cukorbetegség főleg a fiatalok és a gyerek betegsége. Bizonyos fokig a hajlam öröklődik, de ha kizárjuk az egészségtelen életmód fent említett körülményeit, nem fejlődik ki. Gyerekek esetében a krónikus szövődmények kialakulásának veszélye sokkal nagyobb, mert a magas vércukorszint hosszabb ideig rontja az erek állapotát, mint a 2. típusú cukorbetegség esetében.

Az 1605 szlovákiai cukorbeteg gyerek közül csak 37-nek van 2. típusú cukorbetegsége. Ezek 89 százaléka roma származású, ami valószínűleg az életmóddal és a táplálkozással függ össze

- mondta dr. Ľubomír Barák, az egészségügyi minisztérium gyermek endokrinológiai, diabetológiai és táplálkozási főszakértője. Kiemelte: míg az 1. típusnál nem beszélhetünk megelőzésről, a 2. típus esetében fordított a helyzet. Ezért már az óvodásokkal meg kellene ismertetni az egészséges táplálkozás szabályait.

Kislexikon 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek elpusztulása miatt nem termelődik inzulin, emiatt kívülről bevitt inzulinpótlásra szorul a beteg. A vércukor nem jut el a sejtekbe, hanem a vérben marad. Mivel a sejtek így éheznek, fehérjéket és zsírokat alakítanak át cukorrá, az éhezés elkerülésére. 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG Az inzulintermelő béta sejtek nem pusztulnak el, ennek ellenére nincs megfelelő inzulinhatás (a nem elegendő inzulintermelés, illetve az inzulin hatásának gyengülése miatt), így végeredményben nem jut elég vércukor a sejtekbe. Mivel a cukorbetegség ezen típusánál van inzulin, a vércukorérték lassabban emelkedik.

