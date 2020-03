Nemcsak a gyereket, hanem a szülőt is felvidítja a bohócdoktor

Mindez a szülőkre is hat, akik szenvednek és együttéreznek a gyerekkel. A lelkiállapot negatívan befolyásolhatja magát a gyógyfolyamatot is. A kórházak gyermekosztályainak rendszeres, közkedvelt látogatói a bohócdoktorok, akik megváltoztatják a kórterem légkörét, javítják a hangulatot, valamint a gyerekek és a szülők lelkiállapotát. A profi bohócok azokat a 0-16 éves gyerekeket vidítják fel, akiknek erre szükségük van. A Červený nos polgári társulás csapatába több mint 60 bohóc tartozik. Szlovákia minden régiójában látogatják a kórházak gyermekosztályait és a gyógyfürdőket. Havonta körülbelül 230 látogatást tesznek. Igyekeznek felvidítani a palliatív és hosszú intenzív kezelésben részesülő, továbbá a súlyosan sérült, a műtét előtt álló gyerekeket, a szeniorokat és a felnőtteket. Munkájuk elismeréseként 2017-ben Mária Patakyová ombudsman kitüntette őket, Pavel Mihaľák művészeti igazgatót pedig 2019-ben a Kristályszárny kitüntetésre javasolták.

Munkájuk fontos része az egyéni megközelítés – a beteg állapotának, korának megfelelő humor legmegfelelőbb formájának kiválasztásával. Még a nyelvvel is tudnak alkalmazkodni a beteghez – a csapatban vannak magyarul is beszélő bohócok. Közülük az egyik Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai Színház színésze, aki főleg a délszlovákiai kórházakban -- Érsekújvárban, Komáromban, Dunaszerdahelyen vagy Galántán --, de Nyitrán, Nagyszombatban és Pozsonyban is jókedvre tudja deríteni a betegeket.



ÖRÜLNEK, HA VALAKI MAGYARUL IS TUD



„Előfordul, hogy a társulást egy pozsonyi kórházból hívják fel, ahol hosszú kórházi kezelésen lévő magyar gyerek van” -- mondja Bernáth Tamás, akit a gyerekek Spenót doktornak hívnak. „Megyek és szórakoztatom őket. A pozsony-kramárei szakrendelők várótermeiben is gyakran hallani magyarul beszélő családokat, tehát nemcsak Érsekújvárban vagy Komáromban veszem hasznát a magyarnak, hanem Pozsonyban és Nagyszombatban is.”

Kép: Samuel Ďurkovič

Nem könnyű a bohócdoktorok munkája – már a pályázaton is nagyok az elvárások nemcsak művészi szempontból, hanem a személyiség, az empátia, a nehéz helyzetek megoldási képessége miatt is. „Nagyszerű munka, ugyanakkor nagyon nehéz is. Színészkollégáim mondják is, hogy ők ezt nem tudnák csinálni” -- árulta el Bernáth Tamás. „Bohóckodásról és pszichológiából is sokat kell tanulnunk, továbbképzésre kell járnunk, fejleszteni kell magunkat, de megéri! Nincs annál szebb, mint amikor a kis beteg ránk nevet és megkérdezi, mikor jövünk megint. Vagy amikor a meghatódott anyuka azt mondja, hogy hosszú idő után ismét nevetni látta gyermekét...”



MŰTÉTRE – MOSOLYOGVA



A 9 éve bohócdoktor Mandula nővér azaz Rab Henrietta, a kassai Thália Színház színésznője a kassai Egyetemi Gyermekkórházban még a műtétre is elkíséri a gyerekeket. „Nem könnyű egy súlyos műtétre együtt menni a kis beteggel. Nagyon érzékenynek kell lenni, és a szülőkre is figyelni kell, akik ezeket a perceket gyakran rosszabbul élik meg, mint maguk a gyerekek” – mondja Rab Henrietta. „Szeretem ezt a programot, mert a betegekkel vagyok egész délelőtt. A kórház csodálatos világgá változik, a kerekesszék versenyautóvá, a felvonó kutatóállomássá alakul… Rendkívül jó érzés, amikor a gyerek elfelejti, mi vár rá, és még mielőtt a műtő ajtaja bezáródik, integetve mosolyog.”

A bohócdoktorok rendszeresen látogatják a gyerekeket Rimaszombatban, Léván, Rozsnyón, Tőketerebesen, Rőcén és további városokban is.

A ČERVENÝ NOS Clowndoctors bohócdoktorainak látogatásai az egyéni adakozók támogatásának és az adó 2 százaléka felajánlásának köszönhetően valósulhatnak meg.