„Nagyon jó érzés életet menteni” – interjú az év orvosával

A 2017-18-as év fordulóján csapatával megalakította a csúcsminőségű CINRE-t. Utólag hogy érzi: helyes volt ez a lépés?



A kérdés nem ez. Akkor válaszút előtt álltunk: vagy nem megfelelő körülmények között folytatjuk a neurointervenciós kezelést a Mickiewicz utcai kórházban, vagy lépünk. Közölték velünk, hogy az intézetnek mások a prioritásai, ezért a csapat több tagja külföldre kacsingatott. A magánszektor nagy előnye, hogy összehasonlíthatatlanul rugalmasabb, mint az állami. Folytatni akartuk a munkát, és a 21. századnak megfelelő szintre emelni. Jobb nem is történhetett volna betegeinkkel, mint az, hogy olyan körülményeket teremtettünk nekik, amelyek között magasabb szinten kezelhettük őket.



Hogy került kapcsolatba az intervenciós radiológiával, ami Szlovákiában széles körben még nem elterjedt szakterület?



Már orvostanhallgatóként a kardiológiát és az intervenciós kardiológiát választottam. Elvarázsolt a rendkívül hatékony mini invazív kezelés, aminek lényege, hogy a testet nem kell műtéti sebbel elcsúfítani, szövődménye alig van, a vérveszteség alacsony, lerövidül a kezelés ideje, s olyan betegségek kezelésére is van lehetőség, amelyeket eddig nem tudtunk gyógyítani. Az intervenciós radiológia akkor még gyerekcipőben járt, és elmaradt az intervenciós kardiológia mögött. Összefüggést fedeztem fel a szervezet erei, főleg az agy erei között. A számítógépes ábrázoló technológiák és az új gyógyászati anyagok teljesen új távlatokat nyitottak a kezelésben. Az intervenciós radiológia ma a leginnovatívabb orvosi szakterület, és örülök, hogy úgy döntöttem, ahogy döntöttem.



Halálos betegségeket – agyi érkatasztrófát, aneurizmát, vagyis érkiboltosulást, szívinfarktust stb. – kezel. Melyikből van a legtöbb? A modern orvostudomány hogyan tud velük megbirkózni?



A kardio- és a neurovaszkuláris betegségből van a legtöbb, többségük halálos, de ez mind felesleges halál, amit hosszabb ideje szemünkre vet az Európai Bizottság. E betegségek többségét legeredményesebben épp az intervenciós kardiológia és radiológia módszereivel tudjuk kezelni. Az intervenciós medicina napról napra fejlődik, mi pedig erre szakosodunk. Úgy döntöttünk, hogy ezt a kezelést mind a három programunkba, vagyis a kardio, a neuro és az angio programunkba beépítjük nonstop, vagyis hetente 7 napon, naponta 24 órán át biztosítjuk. Ez sikerült is. A CINRE kórháznak 58 férőhelye és 200 alkalmazottja van. Azt hiszem, hogy betegeink tudják legjobban értékelni azt, amit megteremtettünk: a kezelés elérhetőségét és magas színvonalát. A CINREben évente 4500, közvetlen életvewww. szélyben lévő beteget műtünk meg Szlovákia minden részéről. Munkánkat legjobban a műtétek száma és az minősíti, hogy a betegek érdeklődnek módszereink iránt.

A CINRE egyik kitüntetést kapja a másik után. Minek tulajdonítja ezt a sikert?



A betegellátást szolgáltatásnak tartom, a szolgáltatás pedig mindig a szakképzett emberekről szól. Természetes, hogy ezeknek a szakembereknek a legmodernebb műszereket és egészségügyi segédanyagot kell biztosítani. Személyi és anyagi-technológiai bázisunkat úgy építettük ki, hogy az első helyen mindig a beteg áll, hogy hűek maradjunk filozófiánkhoz: Állandó haladás és innováció, orvosi csúcsminőség.



Tapasztalatai szerint milyen a dél-szlovákiai emberek egészségi állapota? Sok a páciense erről a vidékről?



A dél-szlovákiai lakosság egészségi állapota semmiben sem különbözik az országos átlagtól. Igaz, a CINRE hozzáférhetővé tette a dél-szlovákiai akut betegek számára a magas színvonalú betegellátást, hiszen a mentők erről a vidékről az infarktusos vagy agyi érkatasztrófában szenvedő betegeket automatikusan hozzánk szállítják. Ráadásul a kórház személyzetének egy része Dél-Szlovákiából származik, így tud magyarul, akárcsak én. A dél-szlovákiai páciensek előszeretettel választanak minket egyrészt a magas szintű ellátás, másrészt a már említett okok miatt.



Az új évhez közeledvén mindenki leltárt készít. Önnek mit jelentett 2019?



Az Általános Egészségbiztosító ügyfeleinek értékelése alapján a legjobb kórház a miénk lett. Nagy hírnevet szereztünk külföldön is. A világ több országából érkezett szakemberek-orvosok nálunk sajátították el a legmodernebb intervenciós eljárásokat. Sokat tettünk azért, hogy Szlovákiában egyre kevesebben haljanak meg feleslegesen, ezenkívül a szlovákiai egészségügy jó hírét keltjük a világban. Azt hiszem, 2019 sikeres év volt számomra.



Több ezer beteget gyógyított meg, mentette meg az életüket. Milyen érzés ez?



Szeretem ezt a munkát, kielégít. Minden jó érzést meg lehet szokni, és az életmentés jó érzés. A műtéten kívül az is örömmel tölt el, hogy irányításom alatt fejlődik a kórház, egyre jobban ismerik és keresik a betegek.

Mi tart eddigi legnagyobb sikerének?



Az orvos munkája küldetés, és ez nem frázis. Orvosként végzett munkámat csak a betegeim tudják értékelni. Legnagyobb sikernek a CINRE megalapítását és az eredményeimet tartom.

Mivel tölti szabadidejét? Mi az életfilozófiája?



Kevés szabadidőm van, azt viszont szívesen töltöm a családommal és a barátaimmal. Életfilozófiám: az légy, aki vagy.

Mit kíván 2020-ra Szlovákiának és egészségügyének?



Azt kívánom, hogy szabaduljon meg a politikától. Ez nemcsak az egészségügynek, az egészségügyi dolgozóknak, hanem főleg a pácienseknek segítene.

Dobroslava Krajačičová