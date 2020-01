Mindent tegyünk meg, hogy elkerüljük a cukorbetegséget

A cukorbetegség a harmadik évezred járványa. Szlovákiában jelenleg körülbelül 360 ezer beteget jegyeznek. E krónikus betegségre az jellemző, hogy a szervezet nem termel, vagy nem termel elegendő inzulint, esetleg a szervezet nem tudja helyesen felhasználni a termelődött inzulint. Ismeretes, hogy az inzulin segíti beépíteni a szövetek működéséhez szükséges glükózt. Ha nem helyesen hasznosul, felhalmozódik, és minden étkezés után tovább emelkedik a szintje a vérben. A túl sok cukor lassan nemcsak az ereket, az idegrendszert teszi tönkre, hanem a szerveket és a szöveteket is. Épp ez váltja ki a későbbi szövődményeket, mint például a szív- és érrendszeri betegség, a vese- és idegkárosodás stb.



A prediabétesz növeli a veszélyt



Több oka is ismert annak, mi emeli meg a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ide tartozik az örökletes hajlam, a túlsúly, a mozgásszegény életmód, a stressz, de leggyakrabban az említett okok kombinációjáról van szó.

Prediabétesznek nevezzük azt az állapotot, amikor – elsősorban étkezés után – megemelkedik a vér cukorszintje, de éhgyomorra normális a szintje vagy csak enyhén emelkedett, ez azonban még nem nevezhető cukorbetegségnek. Viszonylag nagy a kockázata annak, hogy a prediabétesz a jövőben cukorbeteggé változik, vagy a beteg szívinfarktust, esetleg agyi érkatasztrófát szenved. Mivel ez a betegség tünetmentes, rendszerint szűrővizsgálat vagy műtét előtti kivizsgálás alkalmával derül rá fény. Ha nem kezelik, valószínű, hogy a cukorszint állandóan emelkedni fog. A kezelés része az életmódváltás, a rendszeres mozgás, de néha a gyógyszeres kezelés is.



A betegek réme



A korai felismerés és kezelés az életmódváltással együtt jó életminőséget biztosít a betegeknek, és sokszor megakadályozza vagy elodázza a szövődmények kialakulását, mint amilyen az úgynevezett diabéteszes láb, amiről nemrég egy beszélgetésben részletesen írtunk mellékletünkben. Lényege, hogy az ideg- és érkárosodás következtében fertőzés, fekély vagy szövetelhalás alakul ki, de a dohányzás, a magas vérnyomás és koleszterinszint is hozzájárul kialakulásához. Feltételezések szerint a cukorbetegek mindössze 10 százalékának ellenőrzi az orvos az alsó végtagjait. A napi ellenőrzés is rendkívül fontos. Évente több mint 450 betegnek kell amputálni Szlovákiában a lábát épp az ellenőrzés elhanyagolása miatt.



Jobb életminőség



A hipoglikémiától való félelem (a vércukorszint életveszélyes lecsökkenése) vagy a hiperglikémia befolyásolja a beteg életminőségét és a kezeléshez való hozzáállását. A modern orvoslás lehetőséget ad arra, hogy rendszeresen ellenőrízze a vércukorszintet, ezzel elkerülhető a hipo- és a hiperglikémia, de a vércukormérést is kellemesebbé teszi. A cukorszintet egy szenzor nem invazív módon folyamatosan méri. A bőr alá beültetett apró elektród állandóan jelzi a mért értékeket, s előre figyelmeztet a fenyegető hipoglikémiára, így a beteg meg tudja azt előzni. Az adatokhoz az orvos is hozzáférhet, s ennek alapján állíthatja be a kezelést, esetleg étkezési tanácsokat adhat, mozgásformát ajánlhat a betegnek.



Szűrőprogram indul



Betegellátás, elérhetőség, együttműködés – ezzel a névvel a Szlovák Diabetológiai Társaság 2020-ra szűrőprogramot dolgozott ki, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés és a kezelés fontosságára. A társaság országszerte tájékoztató és felvilágosító találkozókat szervez, ahol mérik majd a glikonizált hemoglobin szintjét, és felhívják a betegek figyelmét, hogy rendkívül fontos e gyógyíthatatlan betegség kezelésében betartani az orvos utasításait. A sajtó számára megszervezi, hogy diabetológiai szakemberek válaszoljanak az újságírók cukorbetegséggel kapcsolatos kérdéseire. A szűrőprogramba vállalatok is bekapcsolódhatnak alkalmazottaikkal együtt, akiknek biztosítja a vércukormérést, és tájékoztatja őket arról, milyen fontos a rendszeres mozgás és az olyan étkezés, ami kevés egyszerű cukrot és zsírt, de sok zöldséget tartalmaz. „A cukorbetegség megelőzésében rendkívül fontos a rendszeres mozgás, amit legegyszerűbben sétával biztosíthatunk. A társaság más polgári társulásokkal vagy alapítványokkal is együtt fog működni ezen a téren” – mondta Dr. Katarína Rašlová diabetológus, a Szlovák Diabetológiai Társaság elnöke.



