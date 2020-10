Mielőtt a gyógyszer után nyúlunk...

Tyúkhúsleves



E természetes penicillin erejében már ükanyáink is hittek.

A tyúkhúsleves gyógyhatása nem babona. Szabaddá teszi az eldugult orrot és torkot, könnyen emészthető, és sok energiát ad. Gyógyhatását erősíthetjük, ha hagymát és fokhagymát is adunk hozzá.



Tea



Ha betegek vagyunk, fontos, hogy sok folyadékot igyunk. A szénsavas italt és a kávét vízzel vagy nem túl édes gyümölcsdzsússzal helyettesítsük. Még jobb a meleg ital. Megfázás ellen kitűnő a kamilla- vagy a borsmentatea, de a forró citromos víz is jó választás.



C-vitamin-források



Nemcsak a citrusfélékben van C-vitamin, hanem a burgonyában, a zöldpaprikában, az eperben, a kiviben és az ananászban. » Ami nem segít A zsíros, édes ételek és a sok koffein napi fogyasztása nem egészséges. Gyengíti az immunrendszert, és az ember könnyebben megfertőződik. Jó állapotban tartják az immunrendszert a teljes kiőrlésű termékek, a gyümölcs és a zöldség, az alacsony zsírtartalmú fehérje. Az influenza és a megfázás elleni harcban sem csak az említett ételek, hanem az észszerű étkezési szokások is segítenek.



Citrusfélék



Nagyon fontosak, mert sok C-vitamint tartalmaznak. Legjobb reggel meginni egy pohár narancslevet, ebédre pedig mandarinnal kiegészíteni. A megfelelő C-vitaminpótlás különösen a dohányzóknak fontos, ugyanis a dohányzás gyengíti az immunrendszert, s ilyenkor több C-vitaminra van szükség.



Pikáns fűszeres ételek



Az eldugult orra és a fájó üregekre legjobb a fokhagyma, a torma, a csili paprika és a csípős mártás. Elég, ha a szokásosnál többet teszünk az ételbe, az eredmény hamarosan megmutatkozik. Figyelem: ha már influenzás és fáj a gyomra, akkor kerülje a pikáns ételeket



Fokhagyma



Jellegzetes ízét az aliin adja meg, ami bizonyíthatóan oldja a nyákot. Fokhagymás pirítóst mindenki készíthet magának.



Gyömbér



Sokan hisznek abban, hogy köhögés és hőemelkedés ellen jó a gyömbér. Ehetjük nyersen, reszelve, ételhez keverve. Megfázáskor teát is készíthetünk belőle: A bögrébe tegyünk két leveseskanál reszelt gyömbért, majd öntsük le forró vízzel. 5-10 perc múlva szükség szerint mézzel édesítve fogyasszuk.

(zdr.ki)