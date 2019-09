Mi jelzi, hogy nincs rendben a pajzsmirigy?

Nem is olyan régen Szlovákia bizonyos vidékein a lakosság nagy része pajzsmirigyzavarban szenvedett. Úgy sikerült megállítani ezt a járványt, hogy a konyhasót jódozták. A pajzsmirigynek azért van szüksége jódra, hogy tiroxin és trijódtironin hormont termelhessen. Mindkettő a szervezet fontos mechanizmusait szabályozza, például a szövetek oxigénellátását, a belső szervek működéséhez szükséges energia termelődését. Ennek az intézkedésnek köszönhetően nálunk eltűnt a strúma, a kretenizmus vagy a pajzsmirigybetegséggel összefüggő más betegség, ráadásul megnőtt a gyerekek intellektuális szintje.



Nem fáj, de...



Világszerte 300 millió ember szenved a pajzsmirigyzavar valamilyen formájában, de a fele nem tud róla. „Ez azzal magyarázható, hogy a pajzsmirigyzavar tünetei nem specifikusak. Különféleképpen hívhatják fel magukra a figyelmet, például fáradékonysággal, alvászavarral, bőrproblémákkal, az összpontosítás romlásával, hízással, izzadással, a hang megváltozásával. Az emberek rendszerint másnak tulajdonítják ezeket a tüneteket. Meg sem fordul a fejükben, hogy ezek a kellemetlenségek a pajzsmiriggyel függhetnek össze – mondta dr. Dagmar Prokešová endokrinológus, majd hozzátette: – Miközben a kezelés viszonylag igénytelen, a kezeletlen betegség kockázata óriási. Mivel a pajzsmirigy sok mindent befolyásol, működési zavarra más betegségeket is okozhat, például szívpanaszokat, teherbeesési nehézséget, lelki betegséget.”



Mikor kell segítséget kérni?



Zavart okozhat a pajzsmirigy működése, alakja, struktúrája, különféle ciszták, göbök keletkezhetnek rajta. „Nagyon gyakori a pajzsmirigy autoimmun gyulladása, túl- vagy alulműködése, megnagyobbodása vagy csökkenése. Ez a gyulladás nem fáj és – legalábbis az elején – nem okoz problémát. A pajzsmirigy által termelt hormonok szintjét vérteszttel lehet kimutatni. Zavarral utalhat a heves szívdobogás, a túlzott izzadás, a hidegérzet annak ellenére, hogy az emberen meleg ruha van. Figyelmeztető lehet, ha megváltozik a haj, a köröm, a bőr minősége, vagy enyhén kidülled a szem. Ha a családban előfordult ilyen betegség, akkor jobban oda kell figyelni a pajzsmirigyre” – mondta a szakember. Az endokrinológusok több okból is törekszenek arra, hogy az emberek többet tudjanak a pajzsmirigyzavarokról. Az első ok az, hogy a korai felismerés nagyobb esélyt ad a teljes gyógyulásra vagy legalább az életminőség javítására. A másik ok, hogy a kezeletlen pajzsmirigyzavar további betegségek kialakulását indíthatja el. „Például megváltozhat a szív működése, problémák lehetnek a vérnyomással, anyagcsere- vagy egyéb zavarok állhatnak elő – mutatott rá dr. Dagmar Prokešová, majd hozzátette: – Nem ritka, hogy ha valaki évekig szed gyógyszert magas koleszterin ellen, és később jönnek rá, hogy megváltozott a pajzsmirigye működése. A kezelés megkezdése után megtörténik, hogy a koleszteringyógyszer adagolását fokozatosan csökkenteni lehet, vagy teljesen ki lehet hagyni.”



Terhes és szoptató nők, figyelem!



Nagyon veszélyes, ha a terhesség alatt nem ismerik fel a pajzsmirigy működési zavarát. „Főleg a szövetek és a központi idegrendszer – beleértve az agyat is – fejlődésekor a magzat kizárólag az anya hormonjait használja. Ezért vezették be a terhes nők szűrését. Automatikusan minden terhes nő pajzsmirigyét kivizsgálják, s ha probléma mutatkozik, endokrinológushoz küldik. Ha nem kezelik a hibát, a gyermek testileg és mentálisan károsodhat. „Kisgyermekkorban is fontos, hogy a pajzsmirigy helyesen működjön, ezért nálunk minden újszülöttnél elvégzik a szükséges tesztet” – mondta Prokešová. Dr. Vladimír Spišák nőgyógyász kiemelte, hogy a terhes és szoptató nőknek nagyobb a jódigényük. „Tudatosítani kell, hogy a méhen belüli fejlődés során a magzat pajzsmirigye önállóan működik, de a jódot az anya testéből nyeri. Ezért már a pajzsmirigy enyhe alulműködése is károsíthatja a gyermek központi idegrendszerét.” A tanulmányok szerint a terhesség alatti enyhe jódhiány következménye lehet, hogy a gyerek nehezebben fog tanulni, alacsonyabb lesz a verbális IQ-ja stb.

Ha valaki a fent említett tüneteket észleli, kérjen speciális vérvizsgálatot kezelőorvosától. Ha az eredmények nem optimálisak, forduljon szakorvoshoz. Minél előbb kezdődik el a kezelés, annál nagyobb az esély a gyógyulásra.

(kovács)