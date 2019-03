Kevéssé ismert tények a spermiumról

Azoknál a fajoknál, ahol egy időben több hím ondója található a nőstényben, a hímivarsejtek sokkal jobban hasonlítanak egymásra.



Fél teáskanál



Ennyi az ejakulátum tipikus mennyisége. Nem sok, de általában megteszi, amit elvárnak tőle. Vagy amitől félnek…



Sisakot viselnek



A sejtek csúcsán található ovális alakú, kemény sisak neve akroszóma. Ebben található a petesejt burkának emésztéséhez szükséges vegyi anyag. Ezt akkor bocsátja ki, amikor a hímivarsejt a petesejthez tapad. A keletkezett résen a hímivarsejt behatol a petesejtbe, célba juttatva genetikai anyagát.



Elég egy here is



Ha valamilyen okból valaki elveszíti az egyik heréjét, a másik általában elég ahhoz, hogy gyermeke lehessen az illetőnek.



200 millió vetélytárs



A női petesejt megtermékenyítéséhez egyetlen hímivarsejt elég, de erős a verseny, ezért a megtiszteltetésért az átlagos ejakulátum mintegy 200 millió hímivarsejtet tartalmaz. Jó szerencsét!



Folyamatosan termelődik



A nőknek már születésükkor megvan az összes petesejtjük, de a férfiak életük végéig minden egyes nap termelik a hímivarsejteket. Ahogy a férfi öregszik, lehet, hogy kicsit lomhábbak lesznek a hímivarsejtjei, a DNS kicsit töredezettebb, de a termelés nem áll le.



Hímivarsejt és az ondó



A hímivarsejteken kívül a folyadék tartalmaz még a prosztatából és az ondóhólyagból származó anyagokat is. Ez utóbbi nyuszifül alakú puha tömlő, és a húgyhólyag hátsó falánál található. Az hímivarsejteknek energiára is szükségük van a farkuk mozgatásához, ezt az ondóhólyag által kiválasztott gyümölcswww. cukorból nyerik. A prosztata termeli azokat a vegyi anyagokat, amelyek az ondófolyadékot cseppfolyóssá teszik, amint bekerült a nő testébe. Enélkül azhímivarsejtek képtelenek volnának a mozgásra.



A spermiumnak védelemre van szüksége



Eleinte a hímivarsejt is hasonlít a többi sejthez, de mire elhagyja a heréket, csak feleannyi DNS-e van, mint a szervezet többi sejtjének. Ez az oka annak, hogy az immunrendszer „szemében” gyanúsnak tűnik. A herékben speciális sejtek szögesdrótként veszik körül és védik az immuntámadástól a hímivarsejteket.



Aprócska sejtek



A hímivarsejt szabad szemmel nem látható, mérete 50 mikrométer körül van, de ezt kompenzálja a mennyiség.



Mozdulatlanul is képes a megtermékenyítésre



Az úszásra képtelen sejtek sem haltak még el. A mesterséges megtermékenyítésnél a technikusok egy üvegcső segítségével helyezik a hímivarsejtet a petébe, és a folyamat során gyakran sérül a hímivarsejt farka. Ez azonban nem számít, a lényeg a genetikai állomány.

Fej, nyak, farok Az érett hímivarsejt három részre, fejre, nyakra és farokra tagolódik. A feji részben található a kromoszómákat tartalmazó sejtmag. Elülső, sapkaszerű részében olyan enzimek vannak, amelyek a megtermékenyítés során lehetővé teszik a feji rész átjutását a petesejtet határoló burkon, és megakadályozzák újabb hímivarsejtek belépését. A feji részben található a sejtmag és a sejtközpont. amely a megtermékenyített petesejt osztódásához nélkülözhetetlen. A nyakban találhatók az energiatermelésért felelős mitokondriumok. A farki rész a spermium mozgásszervecskéje. (sn)

Merre, hová?



A legtöbb hímivarsejtnek nehezére esik egyenes vonalban, előre úszni. Csak forog körbe-körbe, vagy sodródik az árral. De mivel oly sokan kezdik meg az utazást, sokan célba is érnek, annak ellenére, hogy a petevezetékben apró szőrsejtek épp az ellentétes irányban mozognak. Láttak már lazacot árral szemben úszni? Akkor el tudják képzelni.



Napokig élnek



A hímivarsejtek a nő szervezetében akár két napig is élnek.



A páratlan Y



Amikor a hímivarsejt egyesül a petesejttel, a kromoszómák DNSszakaszokat cserélnek, azaz mindegyik a papa és a mama DNS-ének a keveréke lesz. Kivétel az Y kromoszóma, amelynek nincs megfelelője a petesejtben, tehát lényegében változatlan formában öröklődik tovább apáról fiúra.



A herezacskó mint termosztát



A herezacskók néhány fokkal hűvösebbek a normál testhőmérsékletnél, ez szükséges ugyanis az egészséges hímivarsejtekhez. Az ideális hőmérséklet eléréséhez segítenek a fűtőcsőszerű erek, amelyek elvonják a hőt, valamint a herezacskó izmai, amelyek szükség szerint föl és le mozgatják a heréket. Ha a férfi keresztbe rakja a lábát, a herék hőmérséklete megemelkedik, csakúgy, mint a sportalsó viselésekor. Apa lesz azonban azokból is, akik szeretnek keresztbe tett lábbal ücsörögni, mint ahogy a termékenységet sem fokozza a boxeralsó viselése.



Két hónap alatt termelődik



Mint mondtuk, a hímivarsejtek állandóan termelődnek, de ezt úgy kell elképzelni, mint egy szerelőszalagot, amelyről ugyan folyamatosan gördülnek le a sejtek, de elkészültükhöz két hónap szükséges. (WebMD)