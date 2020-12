Házi asszisztensek fogják kezelni a daganatos betegeket

Jelenleg a betegek 3–6 százaléka éli túl ezt a betegséget, és az arány 50 év óta nem változik. A neuroendokrin hasnyálmirigy tumorban (NET) szenvedő betegeknek kedvezőbbek a kilátásaik, csak sajnos keveset tudnak betegségükről. A szigetsejt tumornak is nevezett betegség a neopláziák ritka csoportját képezi, amely a hasnyálmirigy endokrin szöveteiből indul ki.

„Több típusa van, s leggyakrabban az emésztőcsatornát, a hasnyálmirigyet vagy a tüdőt érinti. A daganatos betegségeknek mindössze 2 százalékát teszi ki, s mind a nőket, mind a férfiakat érinti. A betegek átlagéletkora 50-60 év. Lassan növekszik, akár 5-7 év is eltelhet, míg kifejlődik. A többi daganatos betegséggel összehasonlítva kicsi, lassan növekvő tumorról van szó, de vannak gyorsabban növekvők is. Rendszerint nem okoz tüneteket addig, amíg el nem kezd nőni és terjedni. Az esetek 50 százalékában már csak akkor fedezik fel, amikor már a test más részeibe nőtt” – mondta dr. Dagmar Sorkovská klinikai onkológus.

„Ma már arra is van lehetőség, hogy a beteg szubkután (bőr alatti) injekciós kezelést kapjon. Vagyis otthon maradhat, s így nem kell őt kitenni a vírusfertőzés veszélyének. Rendszerint 28 naponta egyszer kap injekciót a beteg. A folyékony gyógyszer enyhíti a tüneteket és megakadályozza, hogy a szervezet túl sok hormont termeljen, s fékezi néhány tumortípus növekedését. Hatása egy hónapig tart” – mondta Dr. Soňa Kiňová endokrinológus. „A Nie rakovine szervezet azt tervezi, hogy a közeljövőben 10 úgynevezett onkoasszisztenst készít fel erre a munkára, minden kerületre számítva egyet. Fő feladatuk az lesz, hogy rendszeresen látogassák ezeket a betegeket, és segítsenek nekik a gyógyoldat injekciós beadásában. Igyekszenek majd megtanítani őket arra, hogy egyedül is be tudják adni maguknak az injekciót” – vázolta az onkoasszisztens szerepét Jana Pifflová Španková, a szervezet elnöke. Az injekciós kezelés elvégzéséhez nem kell egészségügyi végzettség. Ugyanúgy, mint az inzulint, ezt a gyógyoldatot is maga a beteg is be tudja adni.

A szervezet azt tervezi, hogy hasonlóképpen más daganatos betegeknek is segíteni fog a jövőben. Ezt a teljesen új segélyszolgálatot a jövőben tovább szeretné bővíteni. Különösen most, a koronavírus-járvány idején rendkívül fontos ez a kezdeményezés, mert a daganatos beteget, akinek immunrendszere gyenge, védi a fertőzéstől.

Hasznos étkezési tudnivalók A Nie rakovine és az Europacolon Slovensko polgári társulás érdekes kiadványt jelentetett meg az emésztőszervi daganatos betegségek kezeléséről. A legfontosabb kérdésekre ad választ, amelyekkel a betegek a betegszervezethez fordulnak, amikor a rák belépett az életükbe. Gyakran nem tudják, mit tegyenek, hogy éljenek tovább, hogyan táplálkozzanak. „A daganatos betegeknek, akik túlélték és átélték a rákot, vissza kellene térniük ahhoz az időszakhoz, amikor még nem voltak betegek. Közülük sokan nem táplálkoztak egészségesen, lebecsülték a rendszeres megelőzést. A kezelés után az egészséges életmód a legjobb választás annak érdekében, hogy a rák soha többé ne térjen vissza, vagy ne alakuljon ki új daganat” – mondta a szerző, Peter Minárik gasztroenterológus, aki külön felhívta a figyelmet a mozgás fontosságára.