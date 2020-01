Ha torokpasztillát választunk...

A torokgyulladás minden életkorban gyakran előfordul. Tünetei eléggé kellemetlenek: ég, kapar a torok, amit krákogás, köhögési inger, a fülbe sugárzó nyelési fájdalom kísér. A nyaki nyirokcsomók is megnagyobbodhatnak, illetve egyéb hurutos panaszok (orrváladékozás, köhögés) jelentkezhetnek. Leggyakrabban vírus okozza, ritkábban baktérium, s az alaptünetek alapján nem lehet mindig különbséget tenni a két típus között. A vírusos torokgyulladás néha bakteriálisan is felülfertőződik. A kórokozók cseppfertőzés, azaz köhögés, tüsszentés útján terjednek, zsúfolt helyeken – óvodában, iskolában, tömegközlekedési eszközökben – könnyen elkaphatók.

Ha a torokpasztillák közül választ, a következő szempontokat vegye figyelembe: van-e az adott szernek fertőtlenítő, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása.

A legtöbb torokcukorka fertőtlenít, azaz meggátolja a kórokozók további szaporodását. Ilyen a klórhexidint, amilmetakrezolt tartalmazó pasztilla.

Naponta többször, lassan szopogatva fogyassza el.

Egyes pasztillákban benzidamin anyag található, mely gyulladáscsökkentő, érzéstelenítő és fájdalomcsillapító. Léteznek kombinált termékek, melyekben nemcsak fertőtlenítő, hanem érzéstelenítő anyag is van, ezek együttesen hatnak: segítenek elpusztítani a kórokozókat, ugyanakkor a fájdalmas tüneteket is enyhítik. Ha biztos abban, hogy bakteriális fertőzés miatt fáj a torka, létezik lokális antibiotikumot, tirotricint tartalmazó pasztilla, mely segíthet. Segíthet a jól ismert sós vízzel, zsályás oldattal való gargarizálás, valamint a forró gyömbértea is. Ám ha a torokfájást több tünet is kíséri (magas láz, hurutos köhögés, fülfájás, sűrű orrváladék, a mandulák megnagyobbodása), keresse fel kezelőorvosát.

FONTOS: a torokfertőtlenítő használata, valamint a következő evés és ivás között mindig legalább 30 percet várjunk, különben hatását veszti.