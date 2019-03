Felépülés az agyi érkatasztrófa után

Az Adeli nemzetközi rehabilitációs központban szakemberek csapata kezeli a vele született mozgászavarokkal küzdő betegeket, továbbá azokat, akiket agyi érkatasztrófa ért, továbbá akik agy- vagy gerincvelő-sérülést szenvedtek. A mielőbbi rehabilitáció fontosságáról beszélgettünk Lenka Romančíková fizioterapeutával.

Mi a legfontosabb teendő, ha a családból valakit agyi érkatasztrófa ér?

Hogy a hozzátartozó helyesen reagáljon és elsősegélyt nyújtson. Az az ideális, ha a beteg 3-4 órán belül antikoagulációs kezelést kap. A legsúlyosabb szövődmény a kóma, de minden más sérülés, bénulás, ami rontja az életminőséget, az ember számára súlyos. Ezért ha észrevesszük, hogy családtagunk például „rosszul” beszél, nem tudja helyesen megismételni a mondatot vagy a szót, vagy gondot jelent neki a járás, rossz az egyensúlya, végtagzsibbadásra panaszkodik, homályosan lát, ha arra kérjük, hogy csináljon valami grimaszt, és azt látjuk, hogy arca nem szimmetrikus, azonnal orvoshoz kell vinni, vagy hívni a 112es telefonszámot.

Mikor kell elkezdeni a rehabilitációt?

Rögtön azután, hogy a beteg megkapja a szükséges kezelést, vagyis körülbelül 2-3 nap múlva. Mindig könnyebb rehabilitációval kezdjük, amibe az ér- és légzésgimnasztika is beletartozik. Ezután a beteget lassan megkezdjük „vertikalizálni”, vagyis felültetni, lábra állítani, arra ösztönözni, hogy tegyen néhány lépést. Később megtanítjuk őt mankóval, járókerettel közlekedni, majd pedig önállóan járni. Mindez azonban csak egy hosszú folyamat kezdete. Amikor a beteg házi kezelésen van, jó lenne elkezdeni a rehabilitáció magasabb formáját, ami pozitívan hat egészségi állapotának alakulására. Ha időben elkezdik az intenzív neurorehabilitációt, akkor gyorsabban közelíti meg az eredeti egészségi állapotát. A központ szolgáltatásainak előnye, hogy a beteg fizioterapeuták speciális felügyeletével tornázhat, megtanul néhány gyakorlatot, amit aztán otthon is végezhet. Szlovákiában a magánközpontokban a rehabilitáció költségeit általában a páciens fizeti.

Milyen módszereket alkalmaznak központjukban?

Többfélét. Ez a szakterület állandóan fejlődik, az egyes módszerek nagyon eredményesen hatnak a beteg egészségi állapotára. Megemlíthetném az úgynevezett proprioceptív neuromuscularis facilitáció módszert, amit Dr. Herman Kabat dolgozott ki. Lényege, hogy diagonálisan mozognak a végtagok, s közben a rotációs mozgás keretében fokozatosan minden izomcsoport bekapcsolódik. Bizonyos mozdulat gyakorlásakor fontos a beteg együttműködése, mert pontosan irányított mozgásról van szó. Ez a módszer minden szinten szépen megmozgatja az egész testet. Lehet alkalmazni a Vojta-módszert, amivel a reflexpontokat stimuláljuk. További lehetőség a sérült végtaggal végzett mozgás, amikor igyekszünk a beteg végtaggal dolgozni, hogy az egészségesre ne nehezedjen túl nagy teher. A beteget arra kell ösztönözni, hogy minél többet használja a beteg végtagot. Például ezzel mosson fogat, igyon, egyen. Az éjjeli szekrényt is az érintett oldalra ajánlott tenni, hogy minél gyakrabban használja. Bobath technikával is lehet tornázni, amikor különféle helyzetben megmozgatjuk és terheljük az egész testet. Nagy segítséget jelent a hiperbárikus oxigénkamra alkalmazása. Az oxigén regenerálja a sérült sejteket, javítja az agy mikrocirkulációját és anyagcseréjét, csökkenti duzzanatát, és javítja a részben sérült sejtek működését. A koponya belső nyomását is segít enyhíteni. A több oxigén arra is jó hatással van, hogy az oxigéndús vér a károsodott szövetekbe áramoljon, így a sebek gyorsabban gyógyulnak. Nem utolsósorban szeretném megemlíteni az Adeli módszert. Neurorehabilitációról van szó, aminek keretében egy fedél alatt valamennyi említett módszert alkalmazzuk a beteg egészségi állapota szerint. Közben használjuk a dinamikus ortézist, amivel az egész testet és minden izomcsoportot is le tudunk terhelni.

Mit tehet maga a beteg a gyorsabb felépülésért?

Elsősorban azt, hogy nem lesz passzív és melankolikus. Ha már otthoni környezetben van, igyekeznie kell mindennap rehabilitálni, vagy legalább a legegyszerűbb műveleteket egyedül végezni, amelyek hozzájárulnak egészségi állapota javulásához. Az agyi érkatasztrófát szenvedett betegnek legjobb a neurorehabilitáció, amely stimulálja az idegrendszert. Ha sérült is az agy, ez még nem jelenti azt, hogy nem lehet semmit tenni. A megfelelő impulzusok hatására az agy képes átrendeződni, vagyis más részei képesek átvenni a neuronfunkciókat, hogy a többi funkció meg tudjon újulni. Szeretném hangsúlyozni, nincs semmi elveszve, mert a korai és helyes beavatkozás, valamint a komplex hozzáállás eredményeként az agyi érkatasztrófát szenvedett beteg is visszatérhet a normális életbe. Az intenzív fizioterápia, a neurorehabilitáció, a logopédia segítségével, a hidroterápia, a masszázs, vagy a hiperbárikus kamra alkalmazásával gyorsabban javul a beteg testi és lelki állapota.