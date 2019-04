Egyensúlyban a nőiség és az anyaság

A szülés után nagyon fontos a sport, de ezt nem minden nő tudatosítja. Nyári Dia azok közé tartozik, akik tudják, s még szakember tanácsát is kikérte. Ajánlja másoknak is, hogy hozzáértőt kérdezzenek meg, mikor, hol, hogyan sportoljanak – és men?nyit. S tudatosítsák, hogy nagyon fontos a türelem. Annyi időt kell adni a szervezetnek, mint ameddig a terhesség tart. Ami a hasizmot illeti, a szülés után azonnal nem ajánlott erőltetni, csak speciális gyakorlatokat végezni. Dia esetében is így volt. Edzés előtt az edző megvizsgálta, és aszerint végezte a gyakorlatokat. Most már a hasizmokat is megdolgoztatja, s érzi, hogy jó úton jár. Sokkal jobban érzi magát – boldog édesanya, s várja, hogy visszanyerje régi alakját, ami persze egy nőnek nem kön?nyű feladat. Elsősorban türelem kell hozzá, főként az első néhány hónapban. Akkor, amikor nem arról szól az élet, hogyan néz ki a kismama, hanem arról, hogy megtanuljon egyensúlyozni a nőiség és az anyaság között. Képes legyen elfogadni az új szerepet, azt, hogy megváltozott, s kivárni, hogy eljön az idő, amikor lesz lehetősége visszatérni a mozgáshoz, ahhoz a táplálkozáshoz, életmódhoz, ami a legjobban regenerálja a kismama testét. Megtalálja az egyensúlyt, hogy a szoptatást és az egészséges életmódot, a mozgást is be tudja iktatni mindennapjaiba.

(urbán)