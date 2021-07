Az orvos válaszol az Új Szóban – A fogápolásról, a szájüregi elváltozásokról

Videóbeszélgetés-sorozatunk legutóbbi részében dr. Czakó László egyetemi docenst, szájsebészt faggattuk a fogápolással, az implantátumokkal és a szájüregi elváltozásokkal kapcsolatos gyakori problémákról. A doktor úr olvasóink kérdéseire is válaszolt. Most azokat a válaszokat közöljük, amelyek a beszélgetésből kimaradtak.

Tízéves kisfiam fogsora alatt nőtt egy felesleges foga, amit a fogorvos szerint el kell távolítani. Mennyire veszélyes ez a beavatkozás?

Gyerekeknél gyakori, hogy a természetes fogsor alatt egy felesleges fog nő. Minden attól függ, hogy hol helyezkedik el ez a felesleges fog, és hogy milyen anatómiai struktúrák vannak a közelében. Helyi érzéstelenítéssel ezt a fogat többnyire 10-15 perces műtéttel könnyen el lehet távolítani. Meg kell akadályozni, hogy a fogmaradvány az egészséges fogakat károsítsa, nehogy patológiai elváltozás, gyökérfelszívódás vagy például ciszta alakuljon ki belőle. A beavatkozás könnyen elvégezhető, szövődményei gyakorlatilag nincsenek.

Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy néhány fogam mozog. Igaz, fogorvosom már régebben mondta, hogy hajlamos vagyok az ínysorvadásra. Csak nem fognak kihullani a fogaim? Mit tehetnék ellene?

Az ínysorvadás a genetikán alapuló puhaszövet- és csontbetegség. Teljesen nem tudjuk gyógyítani, de lassítani tudjuk a folyamatot, esetleg meg tudjuk állítani. Fontos a rendszeres fogtisztítás, az egészséges táplálkozás, valamint a szájhigiénia, aminek nemcsak a mindennapi fogmosásból és öblögetésből kell állnia, hanem a fogkő és a foglepedék rendszeres eltávolításából, a dentális higiéniából is. Ez mind nagy szerepet játszik abban, hogy a gyulladást minimalizáljuk, és ha van elváltozás, akkor azt minél hamarabb eltávolítsuk. Ha például a szülők korán elveszítették fogaikat, valószínű, hogy a gyerekeknél is előfordulhat az ínysorvadás.

Nehéz időszakot éltem át az elmúlt hetekben. A számban rákos daganatot találtak. Túl vagyok a műtéten, de sajnos az arcomon látszik a műtét nyoma. Nincs lehetőség arra, hogy ugyanolyan legyen az arcom, mint régen?

Fontos lenne tudni, hogy milyen típusú daganatról van szó, s kapott-e utókezelést a daganat eltávolítása után. Amikor a kemo- vagy radioterápia befejeződik, vannak lehetőségek a korrekcióra. Mi is végzünk csontfeltöltést, csontpótlást, esetlegesen puhaszövet-plasztikát. Az a legfontosabb, hogy a beteg daganat- és tünetmentes legyen, ne legyenek áttétei. Az ön helyében még egy kicsit várnék az esztétikai műtéttel, mert nagyon fontos, hogy a beteg meggyógyuljon. Az esztétika ebben az esetben csak másodlagos probléma. A daganatos betegek esetében az esztétikai műtéteket a biztosító fizeti, de a betegnek tünetmentesnek kell lennie.

Fogorvosom néhány hónapja váratlanul meghalt. Azóta nem voltam ellenőrzésen, mert a környéken alig van fogorvos. Valóban ennyire kevés a szakember Szlovákiában. Pedig csaknem mindent a betegnek kell fizetnie.

Sajnos az orvosegyetemek évente körülbelül 250-300 fogorvost képeznek, ennek az állománynak körülbelül 30-35 százaléka külföldre távozik és a többi fogorvosnak körülbelül a 65 százaléka 55 év fölötti, úgyhogy elöregedőben vannak a fogorvosok. A fiatal fogorvosok főleg a fővárosba vagy nagyobb városokba koncentrálódnak, mert itt erősebb a fizetőképesség, és mert rendszeresebben is járnak az emberek fogorvoshoz. A nagyobb városokban elég fogorvos van, még az ellátás is megfelelő, de vidéken és a szegényebb régiókban kevés a fogorvos. Megoldásként külföldről – Ukrajnából és Szerbiából – hozunk be fogorvosokat, de egyes esetekben megkérdőjelezném a fogászati képesítésük minőségét. A fogorvosok nagy része magánpraxist folytat, és sajnos az fog tudni fogorvost találni, aki meg tudja fizetni.

Cisztát távolítottak el az egyik fogam alól. Attól félek, hogy újra kiújul. Táplálkozással tudnék valamit tenni ellene?

Táplálkozással nem lehet segíteni ezen, mert a ciszta többnyire gyulladásos és csont vagy puhaszövet eredetű. Ha a fog alól távolították el, akkor valószínűleg halott fogból keletkezett az a ciszta. Ilyen esetben nemcsak magát a cisztát távolítják el, hanem a gyökércsúcsot is, amelyből keletkezett. A ciszta és a gyökércsúcs eltávolításával gyakorlatilag megszűnik az irritáció, ami miatt a ciszta keletkezett. Radiológiai vizsgálattal négyhavonta, aztán évente rendszeresen ellenőrizni kell, a ciszta ha jól el volt végezve a műtét, valószínűleg nem fog kiújulni.

A beszélgetésről készült videót ide kattintva tekintheti meg.

