Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy gyermekonkológusaink állandó kapcsolatban vannak a világ neves szakembereivel, gyorsan, akár néhány perc alatt is konzultálni tudnak velük. Amint az egyik hazai szakember mondta, a világ gyermekonkológusainak közössége segítőkész, szolidáris, hiszen a legkisebbekről van szó.



Évente 180 új eset



A rák világszerte a gyermekhalandóság fő oka. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint minden évben körülbelül 300 000 gyereknél diagnosztizálnak rákot. Európában ez a szám 35 ezer, Szlovákiában pedig 180. A gyerekek esetében a rákszűrés nem hatásos, a sikeres kezelés feltétele a korai és pontos diagnózis. Szlovákiában 3 klinikán kezelnek daganatos gyermekeket: a pozsonyi gyermekhematológiai és -onkológiai klinikán, a kassai egyetemi kórház gyermekonkológiai és hematológiai osztályán és a besztercebányai gyermekonkológiai és -hematológiai klinikán. Nálunk a kis betegek 80-83 százaléka meggyógyul. „Az elsődleges gyógymód a kombinált kemoterápia. A betegek többsége a nemzetközi tanulmányokban ajánlott kezelést kapja. Tavaly április óta Szlovákia a világszerte elismert, a gyermekkori leukémia kutatásával foglalkozó AEIOP/BFM ALL csoport aktív tagja. Videokonferenciákon veszünk részt, együttműködünk az amerikai philadelphiai gyermekkórházzal, amely a világon a legsikeresebbek közé tartozik a gyermekkori daganatos betegségek kezelését tekintve” – mondta dr. Alexandra Kolenová, a pozsonyi egyetemi kórház gyermekhematológiai és -onkológiai klinikájának főorvosa és a Deťom s rakovinou nonprofit szervezet igazgatótanácsának elnöke. „Szlovákia jelenleg az akut leukémiában szenvedő gyerekek és serdülők kezelésének nemzetközi protokollja szerint jár el, akárcsak Németország, Olaszország, Ausztria, Svájc, Csehország, Izrael és Ausztrália. Arról van szó, hogy a betegek testre szabott gyógymódjának alkalmazásával optimalizáljuk és individualizáljuk a kezelést” – tette hozzá a doktornő.



A vérrák vezet...

Világszerte – így nálunk is – a leggyakoribb gyermekkori daganatos betegség a leukémia (vérrák), az agydaganat, a limfómák (a nyirokrendszer rosszindulatú daganatai), a neuroblasztóma (a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata) és a Wilms-daganat (a veséből kiinduló daganat). A leukémia az összes daganatos betegség 30 százalékát teszi ki. Leggyakrabban az akut limfoblaszt leukémiáról van szó. Évente 30 gyereknél diagnosztizálják. A beteg kilátásai nagyon jók. Kombinált kezeléssel hosszú távon a gyerekek 85-90 százalékát meg tudják gyógyítani. Ha a betegség kiújul, a gyógyulás valószínűsége 40-60 százalék.

Kombinált kezeléssel hosszú távon a gyerekek 85-90 százalékát meg tudják gyógyítani.

Minden gyerek és minden eset egyedi, s a gyógyulást több tényező is befolyásolja, mint például a kor, a nem, a vérrákos sejtek száma a diagnózis megállapításának kezdetén, a leukémia fajtája, a központi idegrendszer érintettsége és a leukémiai sejtek genetikai elváltozásai. Fontos tudni, hogy a kezelés első heteiben a rákos sejtek milyen gyorsan reagálnak a kezelésre.



Segítik a családokat



A Deťom s rakovinou nonprofit szervezetet a gyógyult gyerekek szülei és a szakemberek hozták létre. Célja az, hogy minden eszközzel segítsék és járuljanak hozzá a szlovákiai gyermekonkológia megújításához, hogy a szlovákiai gyerekek a fejlett EU-országok feltételeihez hasonló kezelést kapjanak, ami lényegesen megnöveli gyógyulásuk esélyét.

Állandóan emelik a kezelés színvonalát, kellemesebbé teszik a környezetet, amelyben a kezelés zajlik. Az osztály modernizációján kívül a segítség más formáit is alkalmazzák. Elsődleges céljuk, hogy segítsék azokat a családokat, ahol daganatos gyerek van. A Deťom s rakovinou 2016 óta a Childhood Cancer International (CCI) nemzetközi szervezet teljes jogú tagja.