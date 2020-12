A citromos vizet fokhagymással váltsa fel!

Mindenhonnan azt halljuk, hogy milyen egészséges a fokhagyma, s sokak szerint valóban értékesebb, mint az arany. A fokhagymás vízről viszont sokan még nem is hallottak, pedig már az elődeink is használták. Különösen ősszel, amikor annyit beszélünk az immunrendszerről, jó lenne, ha minél többen megismernék és kipróbálnák.

Ezekben a napokban sokakat foglalkoztat, hogyan lehetne az immunrendszert erősíteni. Ebben kétségkívül nagy szerep jut a fokhagymának. Hatását sokan ismerik. Más a helyzet a fokhagymás vízzel, aminek hatására a szervezet megerősödik, és sikeresen veheti fel a harcot a betegségekkel. Elkészítése egyszerű: csak néhány fokhagymagerezdre és vízre van szükség. A gerezdeket tisztítsa meg, zúzza össze és tegye egy pohár tiszta vízbe, majd keverje össze. Olyan italt kap, ami erősíti az immunrendszert. Hogy minél erősebb legyen a hatása, a citromos víz helyett reggel éhgyomorra igya. Szeretné, ha a fokhagyma jó tulajdonságait a lehető legjobban hasznosítani tudná? Akkor reggel a megtisztított gerezdet vágja félbe, tegye egy liter szobahőmérsékletű vízbe. Három órával az utolsó étkezés előtt igyon meg belőle 3 pohárral, majd másnap ismét igyon belőle.

Amikor megissza a fokhagymás vizet, a vékonybélben érdekes dolgok történnek, bizonyos fokú védelem alakul ki a Covid-19 ellen – legalábbis a taskenti Dr. Suhrat Khalilov szerint. Állítja, hogy azért olyan veszélyes a Covid-19, mert először az immunrendszert gyengíti le, és csak ezután támadja meg a tüdőszövetet. A támadás két hulláma közötti időeltolódás a lappangási idő.

Fontos tudnia, hogy ha szeretné kipróbálni a fokhagymás vizet, mondja el kezelőorvosának. Abban ne bízzon, hogy mindentől megvédi a fokhagymás víz, beleértbe a koronavírust is. A hatás attól is függ, hogy ki hogyan viselkedik, ki hogyan tartja be a járványügyi rendeleteket.



Hatása

csökkenti a gyulladást

erősíti az immunrendszert

elpusztítja a vírusokat és a baktériumokat a vékonybélben

eltávolítja a salakanyagokat a szervezetből

csökkenti a vérnyomást

javítja az anyagcserét

normalizálja a szív- és érrendszert

