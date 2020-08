VIDEÓ: Fekete utasokra kiabált a rasszista férfi, majd kiütötték őt

Az incidens a londoni metrón történt. A felvételen látható férfi hosszú percekig inzultálta a fekete utasokat. A magát Billynek nevező férfi egyre indulatosabban kiabált a jelenlévőkre:

Here he is stating it’s popular to be racist now and telling people on the tube to ‘go back home’ So glad this man got put in his place. pic.twitter.com/KjAUSLQFS2

A másik felvételen a leszálló fekete férfiak megelégelték a kiabáló szavait, az ütéstől ki is feküdt a kopasz férfi, láthatóan a többi utas nagy örömére.

My mate sent me two videos this morning, one was four minutes of this racist guy shouting abuse all over the tube. Second was this video of him getting LAMPED. pic.twitter.com/5g8Tqme0W1