Kitől kapta a legbénább szülinapi ajándékot a ma negyven éves Katalin hercegnő? Hát a férjétől...

Katalin hercegné ma töltötte be negyvenedik életévét. Nem kétséges, hogy férje, Vilmos herceg emlékezetes ajándékkal készül neki, a háromgyermekes királyi apuka azonban egy podcast műsorban bevallotta, hogy ez nem mindig volt így – írja a Hello magazin.

Szerencsére a herceg sokat fejlődött az évek alatt az ajándékválasztások szempontjából. Esküvőjük napján egy pár zafír és gyémánt fülbevalóval lepte meg Katalint, első közös karácsonyukkor pedig a hercegné kedvenc tervezőjével készíttetett ékszekereket neki.

Katalin születésnapját várhatóan szűk családi körben tartják majd.

(hirado.hu)

