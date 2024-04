A válás után újabb csapás: Erzsébet királynő kedvenc unokája újabb csalódást okozó szerelmi kalandot szenvedett el

A néhai brit királynő kedvenc unokája, II. Peter Phillips (46) nehéz időket él át. Házassága Autumn Kellyvel (45) meghiúsult, és Erzsébet egyetlen lányának, Anna hercegnőnek a fia már Lindsay Wallace (43) kegyeit is elvesztette. A nő, aki miatt három éve vált el. A szakítás annál is inkább fájhatott III. Károly király unokaöccsének, mert kapcsolatukat nem zavarta meg külső hatás. Nincs benne harmadik személy, egyszerűen csak elhalt a kapcsolat. Lindsay Zara Tindall, Peter Phillips húga osztálytársa volt. „Már azelőtt barátok voltak, mielőtt a kapcsolatuk teljesen fellángolt volna. És barátok is maradtak, de mindketten úgy döntöttek, hogy a saját útjukat járják. Mert a szerelem egyszerűen kifulladt” – árulta el egy, a királyi család tagjaihoz közel álló forrás a The Sun című napilapnak. Peternek sikerült bemutatnia Lindsay-t Erzsébet királynőnek, mielőtt az 2022 szeptemberében, 96 éves korában elhunyt. Ezután elvitte szerelmét királyi eseményekre, köztük a wimbledoni tenisz Grand Slamre, az ascoti lóversenyekre, koncertekre és gyermekkeresztelőkre. 2019-ben fellángolt közöttük a szerelem, ami Prince kanadai származású Autumn Kellyvel kötött házasságát is ellehetetlenítette. Tizenegy év házasság és két gyermek (Isla és Savannah) után Peter nem sokkal azután szakított vele, hogy Lindsay karjaiban kötött ki. A 2021 júniusában bekövetkezett válás egy évtized óta az első volt az egész királyi családban.

Bár Peter Phillips Erzsébet királynő vér szerinti unokája volt, nem viselt királyi címet, mivel Anna hercegnő azt szerette volna, hogy a család normális életet éljen. Peter kereskedőként kereste a kenyerét. Az Exeteri Egyetemen folytatott tanulmányai után a Williams F1-es csapatnál, a hongkongi RBS banknál és más rendezvény- vagy sportcégeknél dolgozott.

(pluska)