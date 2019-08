Bizonytalan tanévkezdés a Zoboralján

Úgy tűnik, nemcsak az iskolaalapítás jelent gondot a Zoboralján, hanem a megszüntetés is. A pogrányi magyar iskolát, amelyről már tavaly ilyenkor is tudni lehetett, hogy az utolsó tanévét kezdi, mind a mai napig sem iktatták ki az oktatási intézmények hálózatából. Június közepén még erre vonatkozó kérvényt sem kapott az oktatási minisztérium az intézményt fenntartó pogrányi önkormányzattól. Június végén a minisztérium sajtóosztályáról úgy tájékoztatták lapunkat, hogy hiányos volt a pogrányi önkormányzat által benyújtott dokumentáció, ezért felfüggesztették az eljárást. A hiányzó dokumentumokat végül csak augusztus 23-ára sikerült pótolni.

Megszűnt, mégis létezik

Az alsóbodoki Vállalkozói Magán Szakközépiskola fenntartója, Paulisz Marián, aki a község polgármestere is, júniusban ugyancsak hiányos dokumentációt nyújtott be arra, hogy a nevezett szakközépiskolát iktassák ki a hálózatból, és jegyezzék be az Alsóbodoki Egyesült Alap- és Középiskolát. Az ehhez szükséges iratokat is csak augusztus 23-ára sikerült összeszedni, és a minisztérium a nyári szünet utolsó hetében nem hozott döntést.

Egyelőre a pogrányi magyar alapiskola is létezik, mert az annak kiiktatására és az alsóbodoki egyesült iskola létrehozására vonatkozó kérvényt egy csomagban nyújtotta be a két polgármester. A minisztériumból tegnap délután azt a választ kaptuk, hogy az ügyben folyamatban lévő eljárást még nem fejezték be. A tárca addig folyósítja az állami támogatást, amíg az iskolát nem iktatja ki a hálózatból, tehát a nyolc pogrányi pedagógus még mindig kapja a fizetését.

Iskola helyett iskolabusz?

Az iskola volt diákjainak sorsa sokkal bizonytalanabb, a hat nyolcadikos, egy harmadikos és egy negyedikes a nyári szünet utolsó napján sem tudta, hová megy szeptember elsején. A régióban már csak Gímes és Nagycétény között lehet választani, a szülőkön múlik, melyik kilencosztályos iskola mellett döntenek. Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere péntek estére hívott össze találkozót, ezen készült tájékoztatni a szülőket a fejleményekről. „Ha a gyerekeknek utazniuk kell, akkor iskolabusszal oldjuk meg a szállításukat, ha kell, magam viszem őket akár Gímesre, akár Nagycéténybe” – mondta lapunknak az alsóbodoki polgármester. Az érintett nyolcadikosok közül öten alsóbodokiaiak, egy pogrányi, elsősorban az ő utaztatásukról lenne szó.

A Pogrányban végzett zsérei negyedikes kisdiák Gímesre megy ötödik osztályba, a volt másodikos és harmadikos kislány vélhetően Alsóbodokon az állami alapiskolában folytatja. Ott még négy másodikos van, idén egyetlen magyar elsőst sem írattak be.

Megígérte, de meggondolta

Közben Csehin úgy szűnik meg a magyar iskola, hogy még három harmadikos és két elsős látogatta volna, csak épp pedagógus nem akadt, aki tanítsa őket. Az eddigi pedagógus a tanév végén családi okokra hivatkozva mondott fel, és a falu polgármestere, Kupeček Róbert senkit nem talált helyette. „Legalább hét pedagógussal beszéltem, próbáltam meggyőzni őket, de senki nem látott perspektívát abban, hogy három évre ide jöjjön, mert utána nincs kilátásban magyar elsős a faluban. Már megállapodtam a pogrányi alapiskola volt alsó tagozatos pedagógusával, aki nyugdíjba vonult, de amikor a szerződést kellett volna aláírnia, meggondolta magát. Sajnálom, hogy ilyen sokáig bizonytalanságban tartottuk a szülőket és a gyerekeket, de az utolsó pillanatig reméltem, hogy megoldódik a helyzetˮ – mondta. A fejlemények hatására a két elsős közül az egyik évet halaszt, a többi négy kisdiák szeptembertől a nagycétényi alapiskolát látogatja.

Igazgató kerestetik

A régió legnagyobb magyar alapiskoláját továbbra is megbízott igazgató vezeti, mert miután június közepén lemondott az intézmény addigi igazgatója, a kiírt pályázatra senki nem jelentkezett. Mészáros Ferenc nagycétényi polgármester azt mondta, újabb pályázatot fognak kiírni, de az intézmény működését és az oktatást ez nem befolyásolja.

A kaotikus tanévkezdést viszont a szülők és egyes névtelenül nyilatkozó pedagógusok és polgármesterek szerint is leginkább az befolyásolja, hogy a régióban már senki nem bízik senkiben. Harc folyik minden gyerekért, mindenki csak a saját, akármilyen rövid túlélését tartja szem előtt. Sajnos, ennek a hozzáállásnak épp a gyerekek a túszai és az a kevés szülő, aki a nehézségek ellenére még kitart a magyar iskola mellett. Ha még lesznek is elszántak, akik mindennek ellenére vállalják a bizonytalanságot, a pedagógusok folytonos cseréjét , az utaztatást és – valljuk be – ezáltal a színvonal csökkenését, a zoboralji magyar oktatásügyben ez a vég kezdete.

A szerző a Vasárnap munkatársa