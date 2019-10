Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid: erős és elegáns kombi

Nem nagyon szeretek dicséretekkel kezdeni egy tesztet, a Corolla kombi esetében viszont valahogy nem megy másképp. Közel kétezer kilométert tettem meg vele, s hatalmas meglepetést okozott minden téren.



Először a dizájn



Kívülről nagyon decens, előkelő, szinte mintha menedzseri limuzin állna előttem. A metálfényezés, amelyről nem igazán lehet eldönteni első ránézésre, hogy pontosan milyen színű is, nagyon jól mutat az autón – tökéletes ellentéte az utastér világos kivitelezésének. Egy szó mint száz, a Touring Sportsra elkeresztelt Corolla kombi változata nem olyan agresszív külsejű, mint a hatchback – a valamivel konzervatívabb vásárlót akarják megszólítani vele –, viszont olyan dinamikával rendelkezik, amelyet mások csak irigyelhetnek.



Most jöjjön a meghajtás



Természetesen ez a kombi is a Toyota átdolgozott, legmodernebb hibrid technológiájával rendelkezik, s ahogy a hatchbacknél, úgy értelemszerűen a Touring Sports esetében is kétfajta hibrid hajtáslánc áll a rendelkezésre. A gyengébbik, 122 lóerős alap hibrid egységet a Priusból örökölte a modell, a legfrissebb és combosabb 180 lóerős változat sokkal izgalmasabb. Szerencsémre, épp ez volt a tesztelt változat motorházában. A rendszer összesítve 132 kW (180 LE) teljesítménnyel rendelkezik, amiből 112 kW (153 LE) jut a belső égésű motorra és 80 kW (107 LE) az elektromotorra. A teljesítmény aztán az eCVT váltón keresztül érkezik az első kerekekre. A váltó okozta zajt gyorsulásnál sokkal jobban hallani, mint mondjuk a hatchbackben, de itt sem olyan zavaró – egy biztos, hogy a gyártó megszenvedett az utastér hangszigetelésével.

Ahogy a hibridrendszereknél már megszokhattuk, gyorsulásnál épp az elektromos áram segít, spórolva ezzel az üzemanyagot. Ugyanúgy az elektromotor segíti a motor munkáját az erőteljesebb gyorsulásoknál. Ha úgy adódik, a volán mögötti váltókarokkal alásorolhatjuk a szoftver által előre beállított hat sebességfokozatot, hogy a kelleténél még dinamikusabban gyorsuljunk – ám nekem a gyakorlatban erre nem igazán volt szükségem. A Corolla Touring Sports önmagában is elégséges dinamikával rendelkezik, a teljesítményt nem kell elővarázsolni, jön az magától, ha letapossuk a gázpedált.

Takarékos dinamika



Ez a járgány 8,1 másodperc alatt gyorsul fel nulláról 100 km/órára, így az úton a gyorsabb autók közé tartozik. A futómű kellőképpen merev ahhoz, hogy a kanyarokat valamivel gyorsabban is képesek legyünk bevenni. S bár a motor a dinamikusabb vezetésre inspirál, a fogyasztást még így is nagyon elfogadható szinten tudja tartani. Városban tartottuk a 4,5 litert 100 kilométeren. Sztrádán, mivel az elektromotor ilyenkor az esetek többségében magára hagyja a motort, a fogyasztás elérheti a hét litert is, a közel kétezer kilométer után – amikor az út jelentősebb részét sztrádán tettük meg, – végül 6,6 liter lett az átlagfogyasztás.

A Corolla TS további előnye a kényelem. A sportos kialakítású ülések nagyon jól megtartják a testet, a fehér bőr kombinációja a sötét színekkel kifejezetten luxus benyomást kelt. Ahogy a hatchback esetében, úgy a kombinál is érvényes, hogy tárolórekeszekből nincs igazán sok az autóban, s kisebb keresgélés kell ahhoz, hogy megtaláljuk mindennek a helyét – ami most is zavart, az az ajtózsebek szűk kivitelezése.

Műszaki adatok Hengerűrtartalom 1987 cm3

Teljesítmény 112 kW/153 LE 6000 fordulatnál

Forgatónyomaték 190 Nm/4200–5600 fordulatnál

Elektromotor teljesítménye 80 kW

Elektromotor forgatónyomatéka 202 Nm

A rendszer teljesítménye 132 kW/180 LE

Végsebesség 180 km/ó

Gyorsulás (0–100 km/ó) 8,1 másodperc

Hossz/Szélesség/Magasság (mm) 4653/1790/1435

Csomagtér térfogata 581 l

Üzemanyagtartály térfogata 43 l

A Corolla Touring Sports alapára 16 990 euró

A Dynamic Force változat alapára 24 690 euró

Az Executive Dynamic Force pára 29 600 euró

Nem tud tükrözni



A műszerfal domináns eleme az infotainment rendszer nyolccollos, táblagépszerű kijelzője. A rendszer intuitív, s a fontosabb funkciók kezelésére még a klasszikus vezérlőgombok is a rendelkezésre állnak. Érthetetlen számomra, miért nem elérhető az Android Auto és az Apple Car Play okostelefon-tükrözés funkció, ha a konkurenciánál ez már jóformán természetesnek számít. Bármilyen a kifogás, manapság ezek a funkciók egyszerűen nem hiányozhatnak egy autóból.

S végezetül, ha kombi, akkor nem szabad megfeledkeznünk a csomagtérről sem, amelyből a Toyota szerencsére kihozta a maximumot. Széles, jól megközelíthető, két oldalról megvilágított rakodótér áll rendelkezésünkre, amely a Dynamic Force hajtáslánc miatt 596 literről 581 literre zsugorodott, viszont a hátsó üléstámlák lehajtása után a tér 1591 literre bővül. Ráadásul a támlák síkba dőlnek, ha a csomagtérpadlót a felső állásba helyezzük.

Előkelő menedzseri autó és családi járgány egyben.

Vélemény



A Toyota a Corolla TS változatában a kétliteres benzinmotort kombinálta az elektromotorral, ami, mint kiderült, bölcs döntés volt. Élmény vezetni, kellő dinamikával rendelkezik, s komoly konkurenciát jelent a közepes benzinmotoroknak, amelyeket a fogyasztás és megbízhatóság terén is leköröz. Tény, hogy a defenzív sofőröknek, akik leginkább városban vagy elővárosban vezetnek, az 1,8-as hibrid is megteszi, a dinamikusabb vezetés hívei, akik gyakrabban hajtanak sztrádákon, már gyengének fogják tartani. A Corolla kombi változata hosszú utakra ideális utastárs, ha van rá lehetőségük, próbálják ki. Aki családi autót akar, azt a Corolla Touring Sports szerintem meg fogja győzni.