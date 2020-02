Mitsubishi ASX: egy autó, amin nem fogott az idő vasfoga

A márka modelljeinek volánja mögött mindig kényelmesen érzem magam. A járgányok robusztusak, az utastérben a praktikumra, mintsem a dizájnelemekre koncentráltak, s ha terepre kerül az ember, a Mitsubishi nem hagyja cserben. Akkor sem, ha már tíz éve van a piacon, mint az ASX.

Igen, jól olvasták: 2010-et írtunk, amikor a Mitsubishi bemutatta az ASX aktuális generációját. Gondoljanak csak bele, milyen hatalmas változáson esett át azóta az autóipar, s az ASX mégsem rukkolt elő új generációval, inkább megpróbálta tartani a lépést a korral. Mennyire járt sikerrel?



Megnőtt



Nincs kedvem összeszámolni, hány ráncfelvarráson esett át azóta, ám ez utóbbi átalakítás minimum a külsőn radikálisan változtatott. A járgány dinamikus, mondhatni agresszív külsőt, új elülső és hátsó lámpákat kapott, s még folytathatnám. A Mitsubishi a lehetőségekhez képest megpróbálta kihozni a maximumot ebből az autóból. Az elülső maszk természetesen ebben az esetben is a konszernből ismert „dynamic shield” formát kapta, a motorházat megemelték, minek köszönhetően sokkal robusztusabb az ASX megjelenése. A számomra leglényegesebb három fő változást viszont nem látni.



Motor, váltó, meghajtás



Itt általában arról szoktam beszámolni, hogy a motorházban a négyhengeres motort háromhengeres váltotta fel, ám ebben az esetben hazudnék. A Mitsubishi ugyanis hű maradt a négy hengerhez, az erőforrás térfogatát ráadásul két literre, a teljesítményt pedig 150 literre növelte. A motor forgatónyomatéka is változott, hiszen a 157 Nm 195 Nm-re nőtt, amely az eredeti 4000 helyett 4200 fordulaton elérhető. Tulajdonképpen mindegy, mit gondolnak erről a motorról, ugyanis ha az új ASX-ről álmodoznak, nincs más választásuk, az autó más erőforrással nem elérhető. Legfeljebb azt dönthetik el, hogy manuális ötgangos váltóval, automata fokozatmentes CVT-váltóval és négykerékmeghajtással akarják-e kombinálni. Az ASX esetében a két utóbbi újdonságnak számít, hiszen a CVT-váltó legújabb generációja került a járgányba – elektronika segítségével nyolc fokozatot állítottak be a váltóban –, s korábban az összkerékmeghajtás sem volt elérhető. Az ASX 12,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, végsebessége pedig 190 lóerő. Ezekből az adatokból evidens, hogy nem sportautóról van szó, amit főleg az autópályán fognak megérezni. Az erőteljesebb gyorsulás magasabb sebességnél nem tartozik a szívügye közé, taposhatják a padlógázt, mégis olyan érzésük lesz, mintha az autó nem igazán akarna felgyorsulni. Ilyenkor praktikusabb átkapcsolni manuális váltásra, s kicsit korrigálni az alásorolással a fordulatszámot. Ezen lomhaságát viszont a városban és országúton nem fogják megérezni.

Kényelmes



Hatalmas plusz, hogy az ASX rendkívül kényelmes, és jól elnyeli az utak egyenetlenségeit. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy az első McPherson-felfüggesztés és a multilengőkaros hátsó tengelyfelfüggesztés összekapcsolja a futóművet az extrém kemény karosszériával, minek köszönhetően az ASX a lehető legfinomabban hajt át a nagyobb egyenetlenségeken is. A lengéscsillapító és a menetstabilizáló sportos vezetés esetén is jó útfekvést, kanyarstabilitást nyújt.

A fogyasztás egy hét és 1600 kilométer megtétele után 8,8 liter volt száz kilométeren, ami tekintettel arra, milyen robusztus autóról van szó, s hogy automata váltóval és összkerékhajtással is rendelkezik, nem a legrosszabb adat.



Időtálló



Az ASX-ben az tetszik a leginkább, hogy nem érdekli az idő múlása, nem érdeklik az aktuális trendek, egyszerűen önálló életet élt. Az autó kényelmes, és a 4x4-es meghajtásnak köszönhetően egyenetlen terepen is használható. Alapban ráadásul már 16 ezer eurótól is elérhető, az összkerékhajtású változatért már minimum 20 990 euróra lesz szükségük.

Aki túlzott technológiákat és technológiai vívmányokat keres, annak más modellt kell keresnie. Az ASX aktuális változata ugyanis még azt a kort idézi, amikor a gépkocsi vezetéséről elsősorban a sofőr, s nem az elektronika gondoskodott. Igazi férfias járgány, mint minden Mitsubishi. Na jó, a Space Start kivéve.