Milyen volt a Škoda Superb eddigi legnépszerűbb változata?

2015-ben mutatták be, s azóta nem esett át különösebb változáson. Növelték az érintőképernyőt, módosítottak az utastér hangulatvilágításán, s a dízelmotornál megjelent az AdBlue. A felújítás előtti modellen viszont már látni, hogy egy korábbi gyártású autóról van szó, és egyet s mást már megélt. Nem a külsőre gondolok, hiszen a Superb formája időtálló, az autó dizájnja decens, még manapság is mutatós. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy az új, modernizált Superb sem változott gyökeresen, a dizájnt csak óvatosan módosították.



Melyik a legnépszerűbb?



A statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a legmenőbb a Superb liftback változata, Style felszereltségi szinttel és kétliteres dízelmotorral. A négyhengeres kétliteres motor hétgangos duplakuplungos váltóval volt kombinálva, a sebességfokozatok váltása nagyon kellemes, lineáris volt. Szerintem a tesztelt motor 150 lóerős változata teljes mértékben elegendő, még magasabb sebességeknél is erőteljesen gyorsul, nem beszélve arról, hogy sztrádán hat liter alatti fogyasztást produkál. Országúton a fogyasztás még sokkal alacsonyabb is lehet.

Régóta állítom, hogy a Superb hosszú utakra abszolút ideális, talán az egyik legkényelmesebb autó azok közül, amelyekben valaha ültem. Ezen a véleményemen pedig nem igazán fogok változtatni a modernizált Superb tesztelése után sem. A kényelemhez hozzájárul az adaptív futómű, bár az egyes üzemmódok között a különbség csak minimális.

Minden, ami kell



A Style felszereltségi szint minden fontos rendszert vagy elemet tartalmaz, az adaptív sebességváltó is jól működik, bár aki nincs hozzászokva a sebességváltó kezelésére szolgáló karra a volán mögött, annak egy ideig eltart, míg megszokja a gyorsaság vagy az előttünk haladó gépjárműtől tartott távolság beállítására. A rendszer egyébként élesebb kanyarokban is a sávban tartja az autót, bár tény, hogy inkább a sáv szélén hajlamos tartani a gépkocsit.

A Superbben garantáltan senki sem fog panaszkodni az utastérre, amely nagyon tágas. Az első és a hátsó üléseken is rengeteg hely van. S ha már tér, akkor nem feledkezhetünk meg a csomagtérről sem, amely alapban 625 litert kínál. Ez elég ahhoz, hogy gyakorlatilag bármit, amit a hétköznapok során el akarunk szállítani, beférjen az autóba. Nem hiányoznak a megszokott Simply clever megoldások, a megannyi praktikus rakodótér, így az, hogy az autó már kicsit régebbi, senkit nem kell hogy érdekeljen. A műszerfal domináns eleme a 9,2 collos érintőképernyő, így a klasszikus vezérlőgombok többsége már eltűnt.



Mindig jó



A Superb négy év után is megőrizte népszerűségét, s nagy a valószínűsége, hogy a ráncfelvarrás utáni változat eladási mutatói még jobbak lesznek, hiszen a járgányt sokkal szebbre varázsolták és sok új korszerű technológiát kapott, amelyek között például megjelennek a vadonatúj Škoda Crystal Lightning full-LED matrix fényszórók vagy a preadaptív sebességtartó, amely képes önállóan az útviszonyokhoz vagy a sebességkorlátozásokhoz igazítani a gépkocsi sebességét.