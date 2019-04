GALÉRIA: Kipróbáltuk a vadonatúj Škoda Scalát

Bár a Scala várva várt újdonságnak számít, már hosszú út áll mögötte. Nem titok, hogy a márka hierarchiájában a Fabia és az Octavia közé sorolandó, a Rapid helyére fog lépni; csak és kizárólag hatchback változatban lesz elérhető. Alapja a Vision RS látványautó volt, amelynek jelentős részét – főleg a külső dizájn legfontosabb elemeit – a sorozatgyártásba került járgány is megőrizte. Ott voltunk a modell világbemutatóján Tel-Avivban, így már csak egy maradt hátra, kipróbálni a forgalomban.

Teljesen új modell

A legfontosabb számomra, hogy a Scala végre kilépett a Škoda egységesnek tűnő formanyelvéből. Ennek köszönhetően egy új, egyedi modellt képvisel, amely minden téren különbözik attól, amit a cseh márkától eddig ismertünk. Akinek korábban gondja volt megkülönböztetni az Octaviát a Rapidtól, annak a Scalával már garantáltan nem lesz ilyen gondja. S pontosan ez az, amit a Scalán az első perctől fogva értékeltem.

Az autó elülső részére teljesen új, legyező alakú fényszórók kerültek, a magasabb felszereltségi szinteknél már a dinamikus index is megjelenik. Az autóhoz üvegtetőt is rendelhetnek, amely ugyanúgy, mint a Rapid esetében, egészen a csomagtér ajtaját is befedheti. A Rapiddal ellentétben viszont a Scalánál az üvegen hátul a logó helyett a Škoda felirat lesz látható. Az üvegtetőt nem lehet kinyitni, a napellenző pedig elölről hátulra nyílik, így ha a sofőr árnyékban akar lenni, a hátul utazók élvezhetik a napsütést.

Az utastér is teljesen új, a cseh márkánál szokatlan megoldásokat tartalmaz, például már csak azért, hogy az infotainment rendszer kijelzője a márka esetében először került külön képernyőként az autóba. Teljesen LCD alapú a műszerfal is, az autóhoz a mobiltelefonnal nyitható központi zár vagy az állandó internetkapcsolás is elérhető. Az utastérben a puha műanyagok dominálnak, s tanúsíthatom, hogy az összhatás nagyon kellemes és főleg modern.

A biztonsági elektronikai csomagban is benne van minden, amit manapság egy autótól várhatunk, például a vészfékező rendszer, az adaptív sebességtartó, a parkolókamera és parkoló asszisztens, s természetesen a holttérfigyelő rendszer sem hiányzik, amelynek kijelzője – ugyanúgy a Škoda esetében először – a visszapillantó tükör jobb alsó sarkából átkerült a tükör jobb külső oldalára, így sokkal inkább a sofőr szeme előtt van.

Jól ismert motorok

Ami az erőforrásokat illeti, a motorkínálat a már ismert egyliteres háromhengeres TSI erőforrásokkal kezdődik, amelyeket 70 illetve 85 kW teljesítményben rendelhetünk. A gyengébb ötgangos manuális váltóval rendelhető, az erősebbnél a hatodik fokozat is megjelenik.

A hétgangos automata váltó az egyetlen 1,6-os TDI/85 kW dízelmotorhoz és az erősebb, négyhengeres 1,5 TSI/110 kW motorhoz rendelhető.

Valamivel később még elérhető lesz a CNG-erőforrás is, konkréten az egyliteres G-TEC/66 kW motor, hatfokozatos manuális váltóval. Más alternatív meghajtásokkal a Škoda ennél a modellnél nem számol.

Halk és kényelmes

Az autóba rendkívül kényelmes ülések kerültek, a hátul utazóknak is meglepően sok hely áll a rendelkezésükre. Az első kilométerek után evidens, hogy az autó nagyon halk, sikerült jól hangszigetelni. Az autót az erősebb egyliteres benzines motorral próbáltam ki, amely hatgangos manuális váltóval volt kombinálva. A legmagasabb sebességfokozatnál a motor 90 km/órás sebességnél 2000 fordulaton dolgozott, 140 km/órás tempónál autópályán 2800 volt a fordulatok száma. A motor fogyasztása 6,3 liter volt.

A Scala nagyon kellemesen elnyeli az utak egyenetlenségeit, nem túl kemény a futómű, ám ugyanakkor nem is túlzottan merev. A Sport Chassis Preset futómű 15 milliméterrel süllyeszti mélyebbre a karosszériát, és normál üzemmódja mellett a szeleppel állítható lengéscsillapítók segítségével egy keményebb karakterisztikájú sportüzemmód is rendelkezésre áll. Az eredmény a vezetés sportosabb élménye és még intenzívebb kapcsolat az úttestfelülettel. A két beállítás közötti váltás a menetprofil-választás (Driving Mode Select) menüjéből vezérelhető. Ennek köszönhetően az autó igazán dinamikus vezetésre is lehetőséget ad, jól fekszik az úton, még zuhogó esőben is élmény volt nagyobb sebességben bevenni az élesebb kanyarokat a szerpentines utakon, természetesen az igazán jó dinamikát a legerősebb benzinmotor kínálja. Ez a futómű egyébként az összes erőforráshoz rendelhető.

Végre valami más

Az Új Scala esetében a Škodánál elsőként megjelenő dizájnelemeket és megoldásokat tudom értékelni. Olyasvalamit képvisel, amit mindeddig a Škoda még nem dobott piacra, s pontosan ez az, amit a Rapid utódja megérdemelt.

Az adaptív futómű is kellemes meglepetést okozott, s meggyőződésem, hogy oroszlánrésszel járul hozzá ahhoz, hogy a Scala az egyik legélvezhetőbb Škoda-modellek egyike.

A részletesebb tesztelésre még egy kicsit várni kell, néhány hétig ugyanis eltart, míg a szerkesztőségi garázsba megérkezik az első Scala. Ami már most valószínűsíthető, hogy lényegesen nagyobb sikerre számíthat, mint a Rapid. A Golf, a Ceed és az Astra alkotta konkurenciától pedig garantáltan nem fog megijedni.

A Scalát Szlovákiában április második felétől lehet majd megrendelni, s bár a teljes árlista jóváhagyására még várnak, annyit már tudunk, hogy az egyliteres TSI erőforrással ellátott alap ára 13 490 euró lesz.