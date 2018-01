BMW 240i: ínyencfalat igényeseknek

Gyakorlatilag teljesen mindegy, milyen autót veszünk, manapság már nem probléma a saját ízlésünkhöz igazítani a felszerelést, a dizájnelemeket. Ez ugyan nagyobb fejtörést okoz olyan modelleknél, amelyek specifikus felszereltségi szinteket kínálnak, a BMW esetében viszont kedvünkre válogathatjuk ki azt, ami a mi ízlésünknek megfelel. Ennek a válogatásnak a mintapéldája a 240i M Performance.

Elég ránézni az autóra és mindenki számára egyértelművé válik, hogy ez nem egy szokványos BMW. A külső, a dizájn is az autó sportos vagány énjéről tanúskodik. Ez a tesztelésre kapott modell azután, hogy elhagyta a gyárcsarnokot, még speciális átalakításon is átesett.

Egyedi változat

A kettes külsejét látványos karbon kiegészítő elemek díszítik, megjelent a speciális szpojler, az autó oldalán végigvonuló speciális fekete lakozott sáv. Az autó 19 collos Double-Spoke keréktárcsákon áll, kétszínű kivitelezésben. Az egész külsőt a sportos kialakítású visszapillantó tükrök egészítik ki, melyek karbon burkolata kézzel gyártott. Az egész kialakítás igazolja, hogy a csoda nem az összesített dizájnban, hanem az apró részletekben rejlik. Ez a 240i egyszerűen gyönyörű.

Az utastér sem okoz csalódást, bár arra azért fel kell készülni, hogy a BMW más modelljeiből megszokott luxus kivitelezést ebben az esetben a decens sportos elemek váltották fel. Leginkább az ülések ízléses Terra Dakota színű barna bőr kárpitozása tetszett, amely az ajtók belső felületén is megjelenik. A sportos kivitelezésű ülések is tökéletesek, kényelmesek, éles kanyarokban is jól megtartják a sofőr hátát.

A műszerfal központi eleme a 8,8 colos képernyő, amely a sofőr irányába van elfordítva. A rendelkezésre álló iDrive rendszert továbbra is a legjobb, jelenleg elérhető infotainment rendszerének tartom. Természetesen az M-Performance elemei itt sem hiányoznak. A csúcsok csúcsa aztán a karbon kiegészítővel rendelkező M-sorozatú kormánykerék, melynek felső részében színes kijelző mutatja, melyik sebességfokozat besorolása az ideális, ám beállíthatunk itt stopperórát is, hogy pontosan tudjuk, milyen idő alatt száguldottunk végig egy útszakaszon.

Igazi vezetési élmény

S nézzük, mit rejt a motorház. Nem mást, mint egy háromliteres hathengeres TwinPower Turbo erőforrást, melynek hengerűrtartalma 2998 cm3. Az M235i-hez képest a teljesítmény 10 kW-tal és 50 Nm-rel nagyobb. Összesítve így eléri a 250 kW/340 lóerőt, s 500 Nm-es forgatónyomatékot, az M-Performance-nak köszönhetően a teljesítmény még körülbelül 15 lóerővel megtoldható. A motor gyakorlatilag változatlan erővel dolgozik már alacsony fordulatszámtól, a maximális forgatónyomaték már 1250 fordulattól elérhető. Igazi énjét viszont 2500–5000 fordulat között érezni. A nyolcfokozatos sebességváltó hihetetlen pontossággal sorolja az egyes sebességfokozatokat, a fel- vagy alásorolást nem fogják megérezni. A 240i tökéletes vezetési élményt kínál, az autó már már azt a határt súrolja, amely után már kezdő sofőrt életveszélyes lehet a volánja mögé ültetni. Mindez nagyon megközelíti az M2-ben tapasztalt vezetési élményt.

Aki igazán sportos járgányra vágyik, olyan autóra, amely szó szerint kilóg a sorból, annak a 240i ideális választás lehet. Aki nem akar M2-est, ám klasszikus kupét sem. Alapban 46 ezer eurót kérnek el érte, a tesztelt változat ára, miután kigördült a gyártócsarnokból, 61 ezer euró volt, s ez még nem tartalmazta az M-Performance kiegészítő elemeit.