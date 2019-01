GALÉRIA: Az új Ford Focus kombi változata sem okoz csalódást

Nem ez az első alkalom, hogy az új Ford Focus volánja mögött ültem, viszont ez az első eset, amikor a nagyobb kombi változattal ismerkedhettem meg közelebbről.

S mivel kombi, egyértelmű, hogy a prímet a tágas csomagtér és utastér fogja vinni.



A Focus 1999-ben mondhatni kápráztató jelenségnek számított. Nagyon jól nézett ki, ám sikerének titka a kényelmes futóműben rejlett. Az aktuális generáció természetesen megváltozott, s bár már hiába keresnénk külsején az eredeti focusos vonalvezetést, a kényelmes futómű megmaradt.



Ármisztika



A tesztelésre kapott modell 1,5 TDCi dízelmotorral és nyolcgangos automata váltóval rendelkezett, s már ebből sejthetik, hogy felszerelése nem tartozott az abszolút alaphoz. A Focus kombi ugyanis alapban egyliteres Ecoboost erőforrással és Trend felszereltségi szinttel jelenleg 15 990 euróba kerül. Az alapnak számító Trend felszereltséggel az új 1,5-ös dízelt is megrendelhetik, ám alacsonyabb teljesítménnyel (70 kW/100 LE). Az általunk tesztelt autó ára a már említett dízelmotorral és Titanium felszereltségi szinttel eléri a 25 090 eurót – aki megelégszik a hatfokozatos manuális váltóval, az 22 690 euróért is megvásárolhatja ezt a kombit a tesztelt változatban. Ha viszont a járgányban található többi extrát is hozzászámoljuk, mint a Design I. csomagot (17 collos kerekek, sötétített hátsó ablakok vagy LEDfényszórók), a Business csomagot (navigációs rendszer, vezérlőgombok a kormánykeréken, SYNC3 multimédia rendszer, hat hangszóró, elektromosan vezérelt és fűtött hátsó lámpák, parkolóasszisztens tolatókamera nélkül), a Winter csomagot (elektromosan fűtött szélvédő, elülső ülések és volán), az okostelefon vezeték nélküli töltését vagy a prémiumkategóriás Diffused Silver metálfényezést, akkor a Focus combi végösszege túllépi a 29 ezer eurót. Sok? Első ránézésre tényleg drágának tűnhet, de ha aprólékosan megvizsgáljuk, amit az autóban találunk, akkor kiderül, hogy tényleg gazdag felszerelést kapunk, még akkor is, ha bizonyos dolgokat, mint például a tolatókamerát, ebben az árkategóriában nagyon is hiányoltam. És még valami: nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az új Focushoz ötéves garanciát és ingyenes szervizelést is kapnak, az árpolitika feszegetésénél ezért erre is gondolni kell.



Focus kombi 1,5 TDC Motor hengerűrtartalma 1500 cm3 Teljesítmény 88 kW/120 LE 3600 fordulatnál Forgatónyomaték 300 Nm/1750–2000 fordulatnál Végsebesség 193 km/ó Gyorsulás 0–100 km/ó 10,2 mp Kombinált fogyasztás 5,1–5,7 liter/100 km Hossz./Szélesség/Magasság (mm) 4668/1825/1469 Csomagtér térfogata 608 l Üzemanyagtartály térfogata 47 l Modell alapára 15 990 euró Tesztelt modell alapára 25 090 euró

Már praktikus is



Ami a csomagteret illeti, 608 liter vár ránk. Ebben a kategóriában már mindegy, hogy egy-két literrel tágasabb vagy szűkösebb térbe pakolhatjuk cuccainkat, a lényeg, hogy mennyire praktikus. A Focus kombi legújabb változatánál tetszett, hogy a tervezők végre – tán a konkurencia hatására – jobban odafigyeltek arra, hogy a rakodótér ne csak egy tágas lyuk legyen, hanem kellő praktikumot is kínáljon. A csomagteret például a padló felemelésével nagyon könnyen kettéválaszthatjuk, ami pedig az abszolút csúcs, az a csomagtér-roló kiemelése. A rögzítésnél található kampó meghúzásával egyszerűen kiemelhetem a rolót, ugyanolyan könnyen visszahelyezhetem, s ami még tökéletesebb, hogy a csomagtér alján egy külön kialakított rekeszben tárolhatom, ha éppen nincs rá szükségem.

Az utasteret a korábbi tesztekben már szétcincáltuk, ami viszont az előző Focusokban nem volt, az az automata váltó. Ennek egyik érdekessége, hogy tekerőgombbal kell rajta átkapcsolni az előszelekciókat, s ha megállunk és kikapcsoljuk a motort, a váltó automatikusan Parkolás pozícióba kapcsolja át magát.



Fogyasztástól a zárszóig



S jöjjön a következő kulcsfontosságú kérdés: milyen a fogyasztása ennek az alacsonyabb sebességeknél kicsit hangosabb, egyébként viszont nagyon kellemes dízelmotornak? A gyártó szerint az átlagfogyasztásnak valahol 5,1–5,7 liter között kellene mozognia 100 kilométeren. A tesztelés során 6,2 literes átlagot értem el.

A futóművet már dicsértem, mert tényleg kényelmes, s ezt érezni a kombi változaton is. Míg egyedül ültem az autóban és laza tempóban vezettem, szinte repült az út felett, Sport üzemmódban, kicsit energikusabban letaposott gázpedálnál rendkívül stabil, jól fekszik az úton, s még az élesebb kanyarokban is érezni, hogy hatalmas tartalékai vannak az autónak

Egy szó mint száz, az új Ford Focus kombi jól megtalálta a helyét a piacon. Lehet, nem olyan innovatív a külseje, s kicsit fádabb a műszerfala, de egyértelműen a piacon található legkényelmesebb kombik közé tartozik. Sok új technológiával gazdagodott, biztonságosabb lett, és sikerült megőrizni a fordos vezetési élményt, ami jó hír azoknak, akik tágas családi kombit keresnek.