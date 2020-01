Amikor lelassul az emésztés...

Egyik orvos tanárom, akitől sokat tanultam, mondása jut eszembe: „Az emésztés a szájban kezdődik, s csak az alaposan megrágott ételt lehet igazán jól megemészteni.” Vagyis minden hiányos fogazatú fiatal és idős embernek elsősorban a fogsorát kell rendbe tenni.

Fekvő betegnél ez elég nagy gond, hiszen fogorvoshoz járni nem könnyű, és a jelenlegi egészségbiztosítási rendszer sem segíti, hogy minden idős fogaival rágja meg az ételt. Ilyen esetben az ételeket le kell darálni vagy pépesíteni kell.

A következő, ami gondot okozhat, az a nyelés. Nem is gondolnánk, hogy mennyi idős ember nyelési zavarokkal küzd. Ez abban nyilvánul meg, hogy a beteg bizonyos állagú ételek fogyasztásakor köhögni kezd, nehezen nyel, gombócot érez a torkában, s evés után kevés étel ismét megjelenik a szájüregben. Ma már léteznek diagnosztikai tesztek, amelyek segítségével az orvos vagy akár a nővér is meg tudja állapítani, hogy a betegnek tényleg nyelési zavarai vannak, vagy pszichikai eredetű a probléma. Erre azért van szükség, hogy kizárjuk a súlyos betegségeket. Ilyenkor az ételeket úgy kell elkészíteni, hogy elkerüljük az esetleges félrenyelést. A beteget az étkezést követően legalább még fél óráig ülve kell hagyni.

Időskorban romlik az emésztés és a felszívódás, a tápanyagok hasznosulása, ezért fontos, hogy szélsőségektől mentes, változatos étrendet kapjon a beteg. Megváltozik az anyagcsere, csökken a nyál és a gyomornedv termelődése, nehezebben szívódnak fel a vitaminok és az ásványi anyagok. Ezért tartom fontosnak, hogy a fekvő betegnek is ízlésesen tálaljuk az ételt, hogy induljon be a nyáltermelés. A tányéron legyenek természetes, lédús „színes ételek”, gyümölcs, zöldség vagy ezek frissen facsart leve. Gyakori jelenség a fehérjehiány, gyakran elutasítják a húsos ételeket. Pedig a fehérje nagyon fontos. A húson kívül tej- és tejtermékekkel, tojással, hüvelyesekkel is megoldható. Az állati zsírok helyett ajánlanám a növényi eredetű frissen sajtolt olajokat. Az omega3 zsírsav fogyasztására is oda kell figyelni, ezért hetente készítsen szüleinek halat.

A bélműködés lelassulása, a mozgáshiány gyakran okoz székrekedést, amit a rostokban gazdag táplálkozás és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel természetes módon rendezhet. A teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, pékáru nemcsak rostokban gazdag, hanem sok ásványi anyagot is tartalmaz. Naponta ötször változatosan, inkább párolva, grillezve vagy nyersen elkészített ételt készítsen a szüleinek. Cukrozott ételeket és italokat ne adjon nekik. A napi folyadékbevitel függ az ágyban fekvő betegségeitől (pl. a lázas betegnél emelni kell a folyadékbevitelt, a veseelégtelenségben szenvedő betegnél az orvos határozza meg a pontos folyadékbevitelt), az évszaktól és nem utolsósorban a beteg testsúlyától.

Télen általában 2 000 ml-2 500 ml tiszta víz javasolt. Aki az ásványvizek fogyasztását részesíti előnyben, azoknak csökkentett ásványianyag-tartalmú vizek ajánlottak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a gyártó figyelmeztetését arra vonatkozóan, hogy milyen betegségek esetén nem jó a víz fogyasztása. A cukrozatlan gyümölcsteákat nyugodtan fogyaszthatják a fekvő betegek.

Dr. Horváth Mária okleveles egészségügyi nővér