RSM 161 – határtalan fejlődés

Még 2016-ban írta alá a marcelházai KomAgrartechnik vállalat az RSM kombájnok szlovákiai forgalmazásáról szóló szerződést, mostanra pedig már a gyakorlatban, hazai viszonyok közt is bizonyítottak a kombájnok. Az RSM 161 a gyártó első szeparátordobbal szerelt kombájnja, teljesítményben és hatékonyságban is kimagaslik a mezőnyből. A versenytársakkal történt összevetésben a közel 20%-os teljesítménytöbblet és a hozzá társuló univerzalitás különösen nehéz betakarítási körülmények közt is verhetetlenné teszi a betakarítási szezonban.

Power stream

A gép megalkotásánál alapvető szempont volt, hogy a szántóföldi növények magját (gabonától a fűszernövényekig) képes legyen betakarítani akár extrém gyomos, vagy késő őszi nedves körülmények közt is. A gyártó adatközlése szerint a kombájn számára az optimális nedvességtartalom 10–25%, de a túlszáradó kultúrákban sem okoz túlzott veszteséget.

„A Rostselmash termékkatalógusa 17 különböző mezőgazdasági gépcsaládból, több mint 100 típusból és modifikációból áll. A cég 2004-ben határozta meg a termékstruktúra-fejlesztés új irányát. Napjainkban a Rostselmash gépei biztosítani tudják az adott régióban a mezőgazdasági munkálatok teljes vertikumát, különböző mezőgazdasági időjárási viszonyok között” – mondta Lampert Zoltán, a KomAgrartechnik ügyvezetője.

A kabin

Lampert Zoltán szerint a versenytársakkal összehasonlítva a lényeges különbség abban rejlik, hogy az RSM kombájnok esetében nem a márkanevet kell megfizetni. Bár egy orosz gyártmányról van szó, de az összes alkatrész a világmárkák terméke. A cég ügyvezetője, Lampert Zoltán szerint az RSM kombájnok sikere abban keresendő, hogy kiváló minőségű, jó ár-érték arányú termékekkel tudtak előállni, amelyek a hazai viszonyoknak a leginkább megfelelnek.

Műszaki adatok

- Akár 14 óra munka tankolás nélkül, köszönhetően a 360 Le-s gazdaságos Cummins QSL 9 típusú motornak, valamint a 1050 literes üzemanyagtartálynak.

- A 4500 kg teherbírású ferdefelhordó nemcsak a nehéz adapterek megtartására képes, hanem biztosítja a gabonaasztal hossz- és keresztirányú szintezését, valamint az egyenletes terményáramlást a cséplődobhoz egy gyorsítón keresztül.

- A kíméletes cséplést a „TETRA processor” rendszer biztosítja. A rendszer közvetlenül kapcsolódik a ferdefelhordó gyorsítójához, egy cséplődobból, egy szeparátordobból áll, melyek egy-egy gyorsítódob követ. A dobok elhelyezésének köszönhetően a terményáramlás folyamatos, az átömlési felület nagysága pedig biztosítja, hogy minimális sérülés keletkezzen mind a magon, mind pedig a szalmán.

Tetra processor

- A dobok vonalvezetéséhez tökéletesen igazadó flexibilis kosárszerkezet finoman és gyorsan állítható, nemcsak a bemeneti és kimeneti pontokon, hanem a köztes részeken is. A hatékonyságot és a biztos működést garantálja a „kosárleejtő” rendszer, mely egy lábpedál lenyomásával teljes nyitást biztosít, megakadályozva ezzel az eltömődést.

- Az „Opti-flow” 2 lépcsős tisztító rendszer 7,1 m2 rostafelülettel biztosítja a tökéletes tisztaságot. Az előtétrosta és annak pálcás toldata, a hullámos rostafelület, valamint a hatékony és megfelelően vezérelt levegőáramlás együttesen képes a nagy mennyiség tisztítására.

Bővebb info: www.komagrartechnik.sk

-r-