Nem mindegy, milyen sertést választunk!

Előfordul, hogy a gazda rossz örökletes háttérrel rendelkező tenyészetből vásárol malacot. Legalább 10 hétnél idősebb malacot érdemes vásárolni, mert a fiatalabb malacnak magasabb a fehérjeigénye, ami megnehezíti a takarmányozását, és egyben növeli a felnevelés költségeit is.

Vásárláskor mindig jó dolog megkérdezni, hogy mivel volt etetve a kiválasztott malac, a vásárlást követően pedig igyekezni kell legalább egy hétig ugyanazzal etetni, és csak fokozatosan áttérni más takarmányra és más adagra. A felhasznált malacnevelő takarmány legyen megfelelő energia- és tápanyag tartalmú, jó illatú és jó ízű. A sertés kitűnő ízérzékelése miatt azonnal jelzi a takarmányadag összetételének megváltozását. Ha rövid ideig eszik, csökken a testtömeg gyarapodása, ami idővel ugyan behozható, de mindig a színhúsarány rovására megy. Fontos, hogy a gazda kihasználja a malac fiatalkori növekedési erélyét, egyenletes növekedését – ennek feltétele a zökkenőmentes takarmányváltás, a takarmányadag emészthetősége, a táp- és hatóanyagok összetétele.

A hízlalásra besorolt malac ivara is fontos szempont. Szívesebben hizlalják az ivartalanított kanmalacot (ártányt), mint a süldőkocát. Az ártányt azért is jobban kedvelik, mert herélése egyszerűbb, mint a süldőkoca miskárolása. Az intenzív ütemű hízlalásba sorolt kocamalac ivartalanítása 100–120 kg-os testtömegig fölösleges, mert a levágásig megjelenő ivarzás miatti súlygyarapodás elenyésző.

A vásárlást követően a malacot száraz, bőségesen almozott, fertőtlenített, kimeszelt ólban, istállóban kell elhelyezni. Nélkülözhetetlen számára a száraz alom, mert ha éjszaka a padozat kihűl, az felfázáshoz, tüdőbetegséghez vezethet. Alomanyagként tiszta, száraz, penész- és rothadásmentes szalmát kell használni. Fontos a gyakori szellőztetés is, mert az istállóban a felgyülemlő káros gázok mennyisége, pl. a magas ammónia-, kénhidrogén, széndioxid tartalmú levegő káros az állat légzőszerveire. A sertésól észak–déli irányban, szélárnyékban legyen, a lakástól, ásott kúttól legalább 15–20 méter távolságban. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető, és a rágcsálóktól mentes legyen. A nyílászárói (ajtó, ablak, tető) biztosítsák az istálló levegőjének optimális hőmérsékletét, függetlenül a kint uralkodó időjárástól. A hőmérséklet ingadozásához (a téli –10° és a nyári +30°C fokhoz) a hízósertésnek alkalmazkodnia kell. Az alkalmazkodás pedig sok energiájába kerül. Fontos, hogy a falak jó hőszigetelők, az ajtók és az ablakok pedig jól zárhatók legyenek, hogy szellőztetéskor se érje az állatokat a hirtelen hideg és a huzat.

A teljes értékű ipari takarmányok, tápok – OŠ-01–OŠ-07 (OŠ = ošípaná, sertés) – etetésével a háztájiban is jó napi tömeggyarapodást és kiváló hízlalási eredményt lehet elérni. A hízlalásba sorolt malacokat 20–25 kg-os testtömeg eléréséig teljes értékű ipari takarmánnyal –malactáppal érdemes etetni. A süldőket 25–55 kg-os tömegig teljes értékű ipari takarmánnyal, süldőtáppal javasolt etetni. A hízók 55–130 kg között teljes értékű ipari takarmányt, hízótápot kapjanak.

A választott malacok és süldők etetésére alkalmas az önetető, ahol mennyiségi korlátok nélkül, ad libitum etethetők. Az 55–60 kg feletti hízósertéseket a jobb takarmány-értékesülés céljából javasolt adagolt etetéssel (a norma értékének megfelelően) takarmányozni. A takarmány fizikai formáját tekintve legyen dara, derce, formázott, granula vagy pellettált takarmány.

Háztájiban a hízlalásba jól beilleszthető az ivós moslék etetése is, amikor a táp a moslékba keverve kerül felhasználásra, azonban ügyelni kell arra, hogy ne legyen romlott. Előfordul az is, hogy a gazda a teljes értékű ipari takarmányok, tápok helyett hagyományos természetes takarmányokkal eteti az állatot. Ebben az esetben fokozottabban kell ügyelni a vitaminok, az ásványi anyagok és a takarmánymész adagolására. A hagyományos takarmányokkal való hízlalás lassú növekedést, de érettebb és zamatosabb húst biztosít. A hízlalás ideje alatt nélkülözhetetlen a tiszta, csíraszegény, szobahőmérsékletű ivóvíz folyamatos adagolása is.

A hízlalás ideje alatt nélkülözhetetlen a prevenció (megelőzés) és az egészség megőrzése. A besorolt állatok egészségvédelme érdekében biztosítani kell kellő minőségű és mennyiségű takarmányok etetését, be kell tartani az optimális tartási körülményeket, a higiéniai szabályokat, a tervszerű immunizálást, szükség szerint a megfelelő gyógyszerek alkalmazását és az egyedi hozzáállást. Ezek a tényezők garantálhatják, hogy a sertéshízlalás eredményes és zökkenőmentes legyen.

Gáspár Julianna állattenyésztő mérnök