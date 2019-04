A szőlészet és borászat támogatási lehetőségei

A szőlészeti területek növelése, a felújítások támogatása céljából a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) évente tesz közzé felhívásokat. Az ilyen irányú pályázati felhívás a 2018/2019-es borászati év keretein belül 2018. április 16.-án jelent meg. A pályázatokat speciálisan a szőlészetre szabott támogatási kérelemhez alakított űrlapokon lehetett benyújtani 2018. május 15.-ig. Az évente meghirdetett pályázati lehetőségek feltételei csak kismértékben változnak.

Mire lehetett eddig pályázni?

A 2018/2019 borászati évben a 83/2017 sz. kormányrendelet értelmében az alábbi rendelkezések szerinti beruházásokra, ill. azok kombinációjára lehetett pályázni:

-Fajtaváltoztatás: a szőlősterület változtatása nélkül új fajtaszerkezet létrehozása, hektáronként legalább 4000 egyed telepítése. Ezt a további három rendelkezéssel lehetett kombinálni.

-Támaszrendszer-változtatás: ez a rendelkezés az új szőlészet telepítésével együtt, megtartva a szőlőskert eredeti méreteit, megváltozott támaszrendszer költségeinek támogatására irányul. Itt is be kell tartani a legkevesebb 4000 egyed/ha telepítését. A támaszrendszer változtatása szintén kombinálható a további három rendelkezéssel.

-A szőlőskert áttelepítése: e rendelkezés lehetőséget ad a szőlő új, az előbbinél jobb minőségű szőlősterületre, akár más szőlészeti körzetekbe való áthelyezésére, de betartva az eredeti szőlészeti terület méreteit. Ezt a rendelkezést kötelezően az elöregedett szőlőtőkék rendelkezéssel kell kombinálni.

-Az elöregedett szőlőtőkék kivágása: ez a szőlőtőkék gyökerestül való kivágását és a régi támaszrendszer eltávolítását hivatott támogatni. Ezt a rendelkezést kombinálni kell a fajtaváltoztatással, a támaszrendszer változtatásával vagy a szőlészet áthelyezésével, amelyet az eredeti szőlőtőkék kivágása után legalább 2 évvel el kell kezdeni.

Kik jogosultak a támogatásra?

Támogatás igénylésére jogosultak a legalább 10 ár, de legfeljebb 30 hektár összefüggő területtel rendelkező kérvényezők. Emellett minden összefüggő területre külön támogatási kérelmet kell benyújtani, ami azt jelenti, hogy pl. ha a kérvényező 10 hektáros összterülete 7 külön-külön összefüggő, viszont egymással nem érintkező területen helyezkedik el, akkor 7 külön támogatási kérelmet kell benyújtani. A kérvényezőnek már a támogatási kérelme benyújtása idején, majd a támogatás kifizető évét követő 3 évben kérnie kell a területalapú támogatást az újratelepített szőlősterületre. A szőlészetek szerkezetváltását illető rendelkezéseket, csak a törvényesen a központilag (ÚKSÚP) regisztrált szőlészeti területeken lehet érvényesíteni. A rendelkezések szerint szőlőt telepíteni csakis a 49/2007 illetve az 50/2007 számú kormányrendeletek alapján bejegyzett szőlőfajtákkal lehet.

Várhatóan az előző évekhez hasonlóan az idén is április közepe táján nyilvánosságra kerül a 2019/2020-as szőlészeti évre szóló támogatási felhívás, az előző évekhez hasonló, vagy bizonyos módosított feltételek mellett.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke eurós összegekben van megszabva. A Pozsonyi kerületben a 4000-től 5000-ig terjedő egyedszám telepítése esetén 14 878 €/ha, az 5001-től 5682-ig 15 985 € és e feletti egyedszám kitelepítés esetén 16 907 €. A többi kerületben ugyanennyi kitelepített egyedszámok mellett a támogatás mértéke 22 316, 23 977, illetve 25 361 €/ha. Ezen felül az régi telepítés kivágása támogatására külön 1712 €/ha a Pozsonyi kerületben, illetve 2568 €/ha a többi kerületben, amennyiben a kivágás kombinálva van a 3 további rendelkezés valamelyikével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az összegek lényegében kifedik az újratelepítés összes költségét.

A borászat támogatása

A másik, a borászatot illető támogatási csomag, amelyre a felhívások évenként általában az őszi hónapokban jelennek meg, a borkereskedést hivatottak támogatni. A támogatások az előző években a pincészet, a szőlő feldolgozására szolgáló helyiségek, üzlethelyiségek berendezésére, fahordók vásárlására, borosüveg címkézésére, címkék tervezésére, előállítására stb. irányulnak.

A szőlészet mint „speciális növény” és a borászat támogatása több vonalon is érvényesül, akár a beruházások területén, akár a területalapú támogatások mellett, pl. az integrált termesztés keretein belül, esetleg a biogazdálkodás formájában. Mivel a szőlészetek, borászatok túlnyomó többsége a Magyarországgal szomszédos járásokban helyezkedik el, érdemes külön megjegyezni a Baross Tervvel kapcsolatos beruházási támogatások lehetőségeit is, amelyek a tavalyi évtől kezdve az idén is esedékesek.

A támogatások ellenére is nehéz a felújítás

Szlovákiában a szőlészetek újratelepítésének kiemelt támogatása ellenére sem sikerül a tönkrement szőlészeteket a kívánt ütemben és mértékben felújítani. Ennek okai nagy részben a rendezetlen tulajdonviszonyokra, a késedelmes tagosításokra vezethetők vissza. Emellett azonban figyelembe kell venni, hogy a szőlőtelepítés inkább a következő generációkról szól. Nekik kell majd fenntartani a még mindig sok kézi munkát, költséget igénylő szőlészeteket. Bizonyos reményt kelt és örvendetes, hogy manapság már több jó példáját is tapasztaljuk a családi szőlészetek, pincészetek hagyományainak megalapozására Szlovákia déli területein, amelyek alapul szolgálnak a következő generációk számára.

Varjú János, a Varjú Consulting tanácsadói iroda tulajdonosa