A kombájntól a gyümölcsosztályozó gépekig

A zöld színű kombájnok különféle árnyalata mellett a földeken egyre több piros-fehér kombájn arat. Köszönhető ez a KomAgrartechnik vállalatának, amely 2016-tól a Rostselmash kombájnok kizárólagos forgalmazója Szlovákiában. Ezen kombájnok eladásban robbanásszerű sikert ért el tavaly. Ez annak is tudható be, hogy a kombájnok nehéz terepen is jól teljesítenek, tisztán dolgoznak, nem törik a szemet, és mindezek mellett nemcsak magát a kombájnt, hanem az alkatrészeket is hozzáférhető áron, kedvező finanszírozási lehetőséggel kínálják. Természetesen a kombájnok kínálatát is úgy állítják össze, hogy találjon megfelelőt a maga számára a közepes méretű, illetve a nagyobb területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozó is. Több viszonteladóval is együttműködnek, így egész Szlovákiában elérhetők a gépek, a szerviz pedig gyors és hatékony.





Tény, hogy mostanában a KomAgrartechnik neve főként a Rostselmash betakarítógépek kapcsán hangzik el a legtöbbször, azonban érdemes tudni, hogy nem csak ezen gépek forgalmazására fókuszál. A kínálatában megtalálhatók a sűrűn vetett gabonafélékkel, olajos növényekkel kapcsolatos munkavégzésre szolgáló eszközök, csakúgy, mint a takarmány begyűjtésére szolgáló gépek, a szőlőmunkával kapcsolatos gépek is, illetve az öntözőberendezések. Emellett felszerelhetik raktáraikat a zöldségtermesztők és feldolgozók is a cég kínálatában megtalálható osztályozókkal, manipulációs eszközökkel.

A KomAgrartechnik még 2000-ben alakult Vektor Slovakia név alatt, 2004-ben változtatta meg nevét a jelenlegire. A gépek eladása mellett a szervizre is nagy hangsúlyt fektet, hiszen tisztában vannak azzal, hogy a gazdáknak a munkacsúcs idején egy-egy meghibásodás esetén azonnali megoldásra van szüksége.

