A rendőrség vizsgálódik az R7/D4 építkezésén

Pozsony | Ismét razziázott a rendőrség a D4-es körgyűrű építkezésén, mivel korábban az a gyanú merült fel, hogy a projekt kivitelezője szemetet vagy tiltott hulladékot is használt az úttest alapozásánál. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter szerint mielőbb ki kell vizsgálni, hogy történt-e törvényszegés, vagy sem.

A rendőrség tegnap délelőtt közölte, hogy razziázik az épülő D4-es körgyűrűnél. „Az eljárás környezetvédelmi bűnözéssel van összefüggésben” – közölte Lucia Miháliková pozsonyi kerületi rendőrszóvivő. Érsek az akcióról a sajtóból értesült. „Valószínűleg mintákat vesznek, ezeket elküldik a laboratóriumokba, s az eredmények alapján döntenek a további eljárásról” – közölte a miniszter.

Egy akció már volt

A rendőrség legutóbb márciusban járt az építkezésen, akkor ugyancsak azzal a gyanúval, hogy veszélyes hulladékot használtak fel az építkezés során. Környezetszennyezés gyanújával indítottak eljárást két személy, köztük a körgyűrűt építő D4/R7 Construction, s.r.o. menedzsere, Javier H. ellen is. A gondok az épülő körgyűrű Horvátjárfaluhoz (Jarovce) közeli, körülbelül 1,5 kilométeres szakaszát érintik, az R7-es szakasza egyelőre problémamentes, bár itt is fokozatos ellenőrzéseket és teszteléseket tartanak.

„Ha beigazolódik, hogy az út alapozásánál ezen a szakaszon olyan anyagokat, hulladékot vagy újrahasznosított építkezési törmeléket használtak, amelyre nem volt engedélyük, a kivitelezőnek saját költségen kell majd pótolnia a hiányosságot” – mondta lapunknak Érsek. Ez annyit jelent, hogy le kellene bontani az adott szakaszt, s újraépíteni.

A projekt kivitelezője továbbra is elhatárolódik attól, hogy hulladékot, vagy egészségre káros anyagokat használna az alapozásnál. A konzorcium tájékoztatása szerint az épülő út minden szigorú európai normának megfelel.

Leállított finanszírozás?

Az építkezéssel kapcsolatban felmerült gyanú viszont már nemcsak a szlovákiai hatóságokat, hanem az Európai Fejlesztési Bankot (EIB) is érdekli, amely ráadásul május végén ideiglenesen felfüggesztette a szóban forgó útszakasz építésének finanszírozását addig, míg nem igazolódik be, hogy történt-e törvényszegés vagy sem. A pénzintézet kulcsfontosságú a konzorcium számára, ugyanis összesen 427 millió euró kölcsönt fog adni a D4-es körgyűrű építésére. Ha végleg leállna a finanszírozás, az veszélyeztetné az építkezés befejezését.

Érsek június elején elismerte, hogy a projekt kivitelezője lobbizott nála annak érdekében, hogy próbáljon tárgyalni az EIB képviselőivel a kölcsön további folyósításáról, a finanszírozást ugyanis leállították. A miniszternek sikerült elérnie, hogy a bank nem a teljes projekt, csupán a szóban forgó problémás szakasz finanszírozását állította le, hogy azóta megújult-e az összeg folyósítása, vagy a rendőrség legújabb razziája után továbbra sem fizeti az EIB a kölcsönt, tegnapi lapzártánkig nem sikerült kideríteni.

Biztos halasztás

Az eredeti tervek szerint az egész projektet, tehát a gyorsforgalmi utat és körgyűrűt 2020-ban kellett volna befejezni, már most biztos, hogy lesz késés. Időben minden bizonnyal csak az R7-es gyorsforgalmi út Egyházgelle (Holice) és Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná) közti, 17,4 kilométeres szakaszát fogják tudni befejezni, 2020 tavaszáig. A további, fővárosig vezető szakaszok szempontjából kulcsfontosságú, hogy megépül-e időben a Kikötői híd és az új R7-es gyorsforgalmi út keresztezésénél, a Bajkalská utca végén épülő kereszteződés.