27 millió euróval gazdálkodhat Dunaszerdahely

Hájos Zoltán polgármester rámutatott, hogy a válság miatt búcsút inthetnek a jó gazdasági eredményeknek, az önkormányzatoknak viszont a pandémia hatásai mellett a törvényekből fakadó többletkiadásokra is gondolni kell. A kiegyensúlyozott tervezet szerint jövőre több mint 27 millió euróval gazdálkodhat a város.

Szűkös keret

A covid-19 miatti többletkiadás eléri a 61 ezer eurót. A város kérvényezte a védekezés költségeinek visszafizetését. A fertőtlenítés, és a minimálbér emelése is növeli a kiadásokat. Mivel korlátozott a pénzügyi mozgástér, ezért a város vezetése két lehetőséget lát a tervezett fejlesztések megvalósítására, adóemeléssel, vagy külső pénzügyi források bevonásával teljesítenék a terveket. „A képviselők még szeptemberben elfogadták a 4 millió euró hitel felvételét, ennek merítését a költségvetés is tartalmazza. Az előterjesztett anyagban nincs adóemelés, csak a hulladéklerakási díj jelent kivételt, ezt ugyanis az törvény szabályozza” – folytatta a polgármester. Fizetésemelésekre sincs külön keret, de a minimálbér emelkedését követik. Bővítik a városi rendőrség állományát, eggyel többen lesznek majd a testületben. Jövőre felfüggesztik az iskolakonyhák bővítését, és a koronavírus okozta idegenforgalmi kiesés miatt a városi fürdőtől származó hozzájárulás sem szerepel a büdzsében.

EU-s projektekkel számolnak

A vásártér átépítése lesz jövőre a legnagyobb beruházás a városban. Az óvodai játszóterek felújítását és cseréjét is folytatják a következő évben. Az önkormányzat EU-s forrásokkal is számol a városfejlesztésben. Kialakítanák az ún. okosváros, vagyis Smart City projektet, földbe süllyeszthető konténereket helyeznének ki a hagyományos kukaketrecek helyett. A Vámbéry Ármin Alapiskolában geotermikus fűtést szerelnek be. A polgármester elmondta, idén több pénz jut a sport- és civilszervezetek támogatására, amelyet új rendszer alapján bírálnak majd el.

Ilyen a szűk esztendő?

Fekete Zoltán főellenőr szerint a tervezet megteremti a pénzügyi alapot ahhoz, hogy a város jövőre is elláthassa a feladatait. Hodossy Szabolcs, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, hogy a szakbizottságoktól nem érkezett módosító javaslat a keretköltségvetéshez, erre az elmúlt tíz évben nem volt példa a képviselő szerint. Őri Rita képviselő a földbe süllyesztett konténerekről azt mondta, hogy előbb kisebb lakótelepen kellene tesztelni a rendszert. Hakszer Roland képviselő a tervezett beruházások alapján kételkedett abban, hogy így kellene festeni egy spórolós költségvetésnek. „A szabadidőpark revitalizációjára 1,3 millió eurót különítettek el, több utca járdái és utak felújítása is szerepel a javaslatban” – kritizálta a büdzsét a képviselő, aki azt is kifogásolta, hogy a DAC futballcsapat mérkőzéseinek biztosítása miatt növelik a városi rendőrök létszámát. Hájos Zoltán ezt elutasította, a beruházásokkal kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy a közbeszerzési eljárás által 15-20 százalékot is spórolhat a város az egyes projektek megvalósításakor.