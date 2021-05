2000 oltást fognak beadni a hétvégén Komáromban

Keszegh Béla sajtótájékoztató keretében fejtette ki, hogy szerinte elégedetlenek lehetünk az oltás eddigi általános menetével Komáromban: „Ez nem abból adódik, hogy a kórház ne lenne felkészült, vagy hogy ne tett meg volna mindent eddig. Sok oltópont van, ahol nem tudják a vakcinák mindegyik típusát tárolni. Komáromban annak is megfelelő körülményeket tudnak biztosítani, amely mínusz 80 fokos hűtést igényel. A kapacitás is elégséges. A sajátos politikai hozzáállásnak köszönhetően a komáromi alkalmazottak Nyitrára jártak oltani, s nem ide érkeztek a vakcinák.“ A polgármester azt reméli, hogy a megnövelt oltásmennyiség a következő hetekre is jellemző lesz. A cél az, hogy minden regisztrált személy megkapja az vakcinát.

Munkanapokon az eddig is megszokott 300 darab oltást adják be az embereknek a komáromi kórházban, s ehhez adódik most hozzá a 2000 adag vakcina szombaton és vasárnap. A bővülés mögött az áll, hogy a város és a kórház is intenzív levelezést folyatott az egészségügyi minisztériummal. Ennek köszönhetően a héten szétosztott Pfizer-vakcinákból az elsők között kapott nagy mennyiséget Komárom, csupán a kassai és az eperjesi oltópontok kaptak töbet. Keszegh Béla szerint a koronavírus elleni immunizáció terén a kulcs nem az, hogy van-e valahol oltóközpont vagy nincs, hanem hogy növelni lehessen a beadott oltások mennyiségét.

A hétvégén a városi rendőrök segítenek majd a kórház területén az emberek orientálásában, az önkormányzat részéről három személy végzi az adminisztrációt.