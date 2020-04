Zöld átrendeződés a kék égbolton

Ezzel együtt az is biztosra vehető, hogy megváltozik a légi közlekedés, teljesül azok álma, akik azt szerették volna, hogy kevesebb repülő legyen az égen, ezzel pedig csökkenjen a károsanyag-kibocsátás, így tisztább lesz a levegő.

Azzal a legtöbb iparági szakértő egyetért(ett), hogy szükség van a környezetkímélő repülésekre, ám azt is biztosra vehetjük, hogy még a legnagyobb klímavédelmi aktivisták sem ilyen áron szerették volna elérni a légi közlekedés zöldülését… Ám számukra is van egy jó hírünk –

a válság után, ha ismét fellendül a légi forgalom, a korábbinál sokkal környezetkímélőbb lesz.

Ha most ránézünk a repülőgépek valós idejű követését mutató oldalra, láthatjuk, hogy szinte eltűntek a repülők Európa és a világ egéről – pontosabban a korábbi forgalom csupán 5–10 százaléka zajlik ma.

Már alig van üzemelő légitársaság, a legtöbb a kifutópályákon parkoltatja gépeit, jobb időkre várva.

Nem is olyan régen még az volt az egyik központi téma, hogy csökkenteni kell a rövid távú járatokat, hiszen így tehető zöldebbé a légi közlekedés. Ma már szinte nincs sem rövid, sem hosszú távú járat, így ez a cél, ha ideiglenesen is, „teljesült”.

A válság egy újabb folyamatot is felgyorsított, a zöldülést. Nem arra gondolunk, hogy a kevesebb, szinte minimális járat kisebb károsanyagkibocsátással jár, hanem az új trendre. A légitársaságok ugyanis a tervezettnél sokkal korábban vonják ki a régi, környezetszennyezőbb gépeiket, így amikor újra a levegőbe emelkednek a gépek, már javarészt modernebb, zöldebb repülők fedélzetén ülhetnek az utasok. A KLM például március végén landolt utoljára a négy hajtóműves Boeing 747essel, ismertebb nevén a Jumbóval, pedig a holland légitársaság azt tervezte, hogy 2021 januárjáig, azaz a géptípus flottába emelésének 50.

évfordulójáig maradnak a gépparkban. Hasonló elhatározásra jutott több más fuvarozó is, így a tervezettnél korábban búcsúznak a régebbi, környezetszennyezőbb gépektől, hogy az újrainduláskor már a modernebb, kisebb károsanyagkibocsátású repülőkkel szállítsák az utasokat. Nemcsak a zöldülés, hanem a költségcsökkentés jegyében is. Hasonlóan kérdéses az Airbus A380-as sorsa is, ezeket az óriásgépeket szintén rendkívül költséges üzemeltetni, és még az előző korszak utazási hullámát meglovagolva készültek, azaz a gyártáskor nem volt szempont a költség és a környezetkímélő kialakítás.

Biztosra vehetjük, hogy a járvány után az eddiginél lényegesen környezetkímélőbb lesz a repülés, az első fázisban a kisebb forgalom miatt, ám amikor újra eléri a válság előtti szintet az utazási kedv, akkor a modern, kisebb károsanyagkibocsátású gépek hozzák meg a zöld fordulatot.

Abban viszont mindenki egyetért, hogy nem ilyen áron szerettük volna elérni az égbolt „kizöldülését”.