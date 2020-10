Véges történet

Szlovákiában a mobilszolgáltatók továbbra is nagyon szűkmarkúak a bájtokkal, jó, ha a havi 20–25 eurós tarifacsomagban 3–5 gigabájtos adatkeretet kapunk, ha meg netán a drágább, korlátlan csomagot választjuk, rádöbbenünk, hogy a végtelen internet sokszor mégiscsak véges. A felső határt a rejtélyes FUP-ban, azaz a méltányos használat feltételeiben kell keresnünk. A szolgáltatók javára legyen mondva, hogy a „végtelen” internet lemerítése után nem szűnik meg a kapcsolat, csak sokszor használhatatlan szintre lassul. A koronavírus-járvány miatt a mobilinternet sokkal fontosabb része lett az életünknek, mint előtte gondoltuk. Korábban a legtöbben azt sem tudták, hány gigabájtos a tarifacsomagjuk, hiszen sosem volt vele probléma, nem fogyott el. Ám most, amikor minden az internetre, az online térbe terelődött, sokkal fontosabb a gigabájt. Szinte alig van ember, aki az elmúlt fél évben ne döbbent volna rá, hogy ami eddig elegendő volt, az bizony most kevés. Jó esetben tudott vásárolni extra adatcsomagot, így csak kis felára volt a folyamatos internetnek, de akadtak, akik egy időre, a számlázási időszak végéig netkapcsolat nélkül maradtak. Az online hívások, játékok, vásárlások, home office, a videócsevegések, az otthoni munka, a filmnézés, a zenehallgatás jelentősen növelte az adatigényt, ám erre a hazai szolgáltatók egyelőre nem reagáltak: a tarifacsomagoknál alig van változás, hivatalosan továbbra sem kapunk 3–5 GB-nál nagyobb keretet 20 eurós csomagnál. Igaz, vannak extra ajánlatok, akciók, amelyek növelik, megduplázzák az adatkeretet, de ezek csak időszakosak, és sokszor csak választott ügyfélkör számára. Nem ritka, hogy ilyen ajánlatot csak „pult alól” kapunk, szigorúan személyre szabva…

De ne legyünk igazságtalanok, a járvány kirobbanása óta a mobilszolgáltatók sok mindent ingyen adtak, sok esetben díjmentesen megnövelték a mobilinternetet, vagyis az adatkeretet, sőt volt, amelyik egyenesen 1000 GB-ot adott a tarifacsomaghoz – ezt szinte lehetetlen volt lemeríteni még a tavaszi bezártság, a kényszerpihenő, a home office alatt is. Ez mindenképpen elismerésre méltó.

Ám csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg nálunk is az 5G kereskedelmi szolgáltatása – ma indul az egyik szolgáltatónál a hálózat nyilvános tesztelése Pozsony egyes részein. Az új technológia sokkal gyorsabb internetkapcsolatot hoz, ehhez lényegesen nagyobb adatkeretre lesz szükség. Éppen ezért eljött az ideje, hogy Szlovákiában is a kornak megfelelő mennyiségű adatkeret legyen a tarifacsomagban, hogy az extra gigabájtokért ne kelljen folyamatosan figyelni az akciókat, ne pult alól adják.

Talán a közelgő karácsonyi akcióknál már lesz előrelépés, de ne legyenek illúzióink: az olaszországi 9,90 eurós, 100 gigás csomagra még jó ideig várnunk kell…