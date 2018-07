Vegán szúrom magam

Egészen elképesztő dolog történt nemrég Franciaországban.

Az történt, kérem tisztelettel, hogy valami harcias húsevéstagadók mészárosokat támadtak meg, így akarván érzékeltetni, hogy a mészárlás meg a húsevés kerülendő magatartás. Szerintük legalábbis. Több ilyen támadás is történt (tizenöt mészárszéken érzékeltek ilyet az elmúlt hónapok során), és a helyzet húsosságát, illetőleg súlyosságát bizonyítja, hogy a francia hentesszövetség elnöke, bizonyos Jean-François Guihard (fényképe alapján megfontolt, komoly ember, nem az a fajta, aki mustárral eszi a rántott húst) a kormányhoz fordult segítségért. Érzése szerint ugyanis a militáns vegánok (ahogy a támadók magukat nevezik) akciói a francia gasztronómia egyik pillére, a francia húsfogyasztás ellen indított támadások.

Menjünk sorban. A vegánok nem esznek semmilyen állati eredetű étket, még sajtot vagy tojást sem. Így (is) tiltakozva az állatok tömeges mészárlása és kizsákmányolása ellen. Vagyis egy szelídebb jövő érdekében élve és táplálkozva (szelíden kérődzve) próbálják önnön példájukon keresztül demonstrálni a többségnek, hogy lehet ezt másképpen is.

Na de ezek a hentestámadások, ezek valahogy nem illenek a képbe. Gyanús itt valami énnekem. Mert ugye ezzel csak az a baj, hogy ha derék gall vegán létemre nem eszem állatot, így is tiltakozva az állatok erőszakos, tömeges és ipari legyilkolása ellen, akkor miért alkalmazom az erőszakot mint módszert annak a gondolatnak a népszerűsítésére, amely szerintem békésebb. Mert így gyakorlatilag nemhogy elérném a célom, csökkentve a világban az erőszakot, hanem még növelem azt. Ilyesmit csak olyan ember csinál, aki mindezt képtelen felfogni, vagy olyan, aki éhes. Ha éhes, lakjon jól, és úgy menjen csak hentesüzlet közelébe. Ez a trükk vásárlásnál is jól beválik, hiszen már az ókori görögök is megmondták, hogy éhesen nem szabad boltba menni, mert mindent meg akarunk venni, amire ránézünk. Vagy még, pardon, olyan ember csinálhat ilyet, aki le akarja járatni a vegánság (veganeitás) eszméjét, mint olyat, ezért a vegánok nevében henteseket támad meg.

A militáns vegánok figyelmébe (ha valóban léteznek, és valóban militánsak) pedig annyit, hogy lehet itt más módon is tiltakozni, vagy figyelemfelkelteni. A Zöld hentesek című dán filmben egyébként a hentesbolt azért olyan népszerű, mert emberhúst (is) árulnak (a vevők ezt nem tudják). De mondjuk ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz.

Lezárva a paradoxonládikót megállapíthatjuk, hogy ha erőszakkal vagyunk kénytelenek erőszakellenességünket demonstrálni, akkor az egyenlő a háborúval. A háborúban pedig általában csökken a polcokon a kajaválaszték. Az pedig a vegánoknak sem jó. Meg senkinek.