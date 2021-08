Utolsó figyelmeztetés

Az utóbbi hetekben, hónapokban szinte csak arról szövegeltem e hasábokon, hogy oltakozzunk, viseljünk maszkot, ne akarjunk okosabbak lenni a szakembereknél, ne utazgassunk feleslegesen, legyünk óvatosak. Nem sejtem, volt-e pozitív hozadéka az igyekezetnek, csak annyit tudtam meg ostoba kommentelőktől, hogy én ezért hatalmas pénzeket kapok a háttérhatalmaktól vagy ördög tudja, kitől. Persze, világos, hogy aki egyetért egy véleménycikkel, az ritkán kommentel, de akkor is riasztó ez a szellemi szint, amely ráadásul nem függ össze az iskolázottsággal.

Utoljára próbálom illusztrálni a helyzetet, méghozzá egy konkrét példán a kultúra világából. És amerikai lesz a példa, ahol a lakosság hetven százaléka be van oltva, azaz jobban állnak, mint mi.

A fellépésektől megfosztott zenészekkel is sokat foglalkoztam az elmúlt másfél évben, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, ezért örömmel figyeltem, hogyan indult be júliusban a buliszezon az USA-ban. A függetlenség napján körkapcsolásos össznemzeti rock and roll-restartot néztem a CNN-en, boldog, maszk nélküli tömegekkel, elégedett sztárokkal. Az elmúlt pár napban azonban egymás után szakították meg a turnékat a delta variáns miatt – vagy azért, mert tartanak tőle, vagy azért, mert már megkapták.

A veterán REO Speedwagon zenekar az elsők között hirdetett hat hónapos turnét, rendkívül sűrű menetrenddel, hiszen sok tavalyi koncert csúszott egy évet, és ehhez jöttek pluszban az idei dátumok. Alig egy hónap után azonban le kellett állniuk, mert – az első hírek szerint – a stábból többen megfertőződtek. Aztán kiderült, hogy a frontember, Kevin Cronin is covidos lett. Ezt a második lefújt koncert napján ő maga jelentette be egy példaértékű közleményben – érdemes megnézni a zenekar honlapján. Állítólag nincsenek komolyabb tünetei, csak „kellemetlenül” érzi magát, és a karanténban kommenteket olvasgat, amelyektől eléggé kibukott. Egy csomó rajongó szidja a zenekart, mert megint elmarad a koncert, amelyre még tavaly februárban vettek jegyet. Sokan túlzott óvatossággal vádolják a bandát, mások kételkednek benne, hogy Covidról van szó, és visszakövetelik a pénzüket, amelyen majd vesznek egy másik koncertjegyet, hiszen „szerencsére van választék bőven”.

Kevin Cronin a járvány kitörése óta a maszkviselés hangos propagátora, az oltás fontosságáról is sokszor beszélt, kihasználva népszerűségét. Március elején kapta meg a második dózist, azaz mára simán véget érhetett a védettsége. Októberben lesz hetvenéves, úgyhogy a veszélyeztetett korosztályba tartozik. Nyilván a turné minden résztvevője betartotta az összes biztonsági előírást, már csak azért is, mert kell a pénz, hiszen mindannyian ebből élnek. Mégsem tudták elkerülni a legrosszabbat. És nem tudni, mikor folytathatják, mert a poszt-Covid-szindrómák kiszámíthatatlanok.

Szóval legyen ez intő példa. A vírus nem ment szabadságra – nálunk sem. Inkább olyan a helyzet, mint egy autóúton, ahol építettek ugyan egy átjárót szemaforral (ez az oltás), de sokan nem ott, hanem a száguldó kamionok között próbálnak átjutni a túloldalra.