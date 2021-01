Utazási álom

Ha egy éve azt mondtuk, álomutazás, mindenkinek egy távoli mesés paradicsom, hófehér homok, türkizkék tenger jutott az eszébe. A tavalyi év azonban átírta e szó értelmét is, és még ma is csak álom az utazás. Még egy ideig lehetetlen utazni (igaz, van néhány kivétel, „szabad” ország, de ezek csak a szabályt erősítik), a szomszédos országokba sem léphetünk be turistaként. Igaz, a vakcinának hála már látjuk a fényt az alagút végén…

Számos jóslat, elemzés jelent meg a napokban arról, 2021 milyen lesz a turizmus szempontjából. Van, amelyik szerint csak lassan tér vissza az utazási kedv, van, amelyik azt ígéri, az év közepére már visszatér a régi életünk, és vele együtt az utazás, és létezik olyan verzió is, mely szerint még az optimista jóslatoknál is jobb évre számíthatnak a hotelek, utazási irodák, légitársaságok, valamint a kapcsolódó szolgáltatások. Érvelésük szerint a vakcina hatására elmúlik az emberekben a félelem, újra akarnak majd utazni, világot látni – ami nem is csoda ennyi bezártság után. Ennek jelét láthattuk a tavaly júniusi újranyitásnál, amikor szinte tömegek özönlöttek azokra a helyekre, fürdőkbe, tengerpartokra, amelyek ideiglenesen tárt karokkal várták a turistákat.

Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy lássuk, első körben a legvakmerőbbek indulnak útnak, ami egyfajta biztatás lesz a nagyobb tömegek számára – azok, akik az elején még óvatosak lesznek, tavasz végére, nyár elejére, látva az addigi biztonságos utazási beszámolókat, már elhiszik, újra útra lehet kelni. Ez pedig valóban beindíthatja a turizmust, és az sincs kizárva, hogy a nyári hónapokra a most óvatos cégeknek extra kapacitásokat kell bevetniük, hogy kielégítsék az igényeket.

De bárhogy is alakul a 2021-es év, az biztos, hogy még jó ideig másként fogunk utazni – és sok esetben ez nem is baj. Szinte biztos, hogy sok cég, ország kérni fogja az oltási igazolást, ez lesz az idei belépési engedély, ezt szakmai körökben Covid- Passnak is nevezik. Ahogy a maszkot is el kell még egy ideig viselnünk a zárt helyeken – például a repülőn. De ha minden jól megy, akkor az év második felére megnyugszik a piac, és ismét a korábbi lehetőségek várják az utazni vágyókat. Addig viszont a kemény téli hónapok nehezítik a helyzetet, és nem kizárt, hogy a következő hetekben újabb csődökről olvashatunk – legyen szó utazási irodáról, légitársaságokról, szállodákról.

A világ GDP-jének csaknem tíz százalékát teszi ki a turizmus, ez sok százmillió ember megélhetését biztosítja. Nemcsak azokét, akik közvetlenül az ágazatban dolgoznak, azok is ide számítanak, akik a kapcsolódó területeken dolgoznak (pl. tejtermelők, mezőgazdászok, pékek stb., akik a hoteleknek, légitársaságoknak szállítanak). A 2021-es év számukra is a remény éve lehet, hogy újra lesz bevételük, megélhetést tudnak biztosítani a családjuknak.

Ami biztosra vehető: ha beindul az idegenforgalom, egy darabig akkor sem beszélhetünk tömegturizmusról, és turistaáradat miatt szenvedő városokról sem fogunk hallani. De az is kijelenthető, hogy a korábbinál olcsóbban fedezhetjük fel a világot. A lényeg, hogy ismét átélhetjük az utazás, a világlátás, a tengerpari nyaralás élményét, és nem csak vágy és álom lesz az utazás.