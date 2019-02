Új autó, új gyerek

Méricskéli, melyik intézkedésbe fér bele, röpködnek a 10 milliók, s ha hihetünk az atv.hu-nak névtelenül nyilatkozó fideszeseknek, még az ellenzékkel szimpatizálók 40%-a is egyetért a belengetett intézkedéscsomaggal. (Természetesen ezt is megmérték, mielőtt előálltak volna vele.)

A hét pont családvédelemként van tálalva, mert a politikai kommunikáció alaptopikja az önmagában is pozitív jelentésű gyerek és a család (a másik a keményen dolgozó ember).

A fanyalgók pedofilok, és idegenszívűek is, mert itt is a fenyegetettség, minden populista politika flowja a kötőanyag. A nacionalista keret is: egyrészt a fenyegető migránsokat megelőzendő kell szülni, másrészt a közösséget az elfogyás fenyegeti.

A népességfogyás megállításának szakmai érvei ismertek. „A kiszámítható családtámogatási rendszer, a munkaerőpiac rugalmassága, az elérhető árú és jó színvonalú gyerekintézmények hálózatának (újra)kiépítése, az elszegényedés folyamatának megállítása mellett szükség lenne rá, hogy társadalmunkban széles körben elfogadottá váljon a modernebb, egyenlőbb családi munkamegosztás, valamint a férfi- és női szerepeknek a mindennapokban való közeledése is” – írja a Magyar Tudományos Akadémia egyik intézetének főmunkatársa, Tóth Olga, akinek munkahelye épp most megy a levesbe.

A Fidesz főleg, de nem csak anyagi ösztönzéssel serkentené a gyerekvállalást (de akkor miért sejtetik, hogy a romák pénzért szülnek, ha ugyanerre buzdítják a jómódúakat?),

korábbi ideológiai korlátait is átlépve szinte már gendertudatos: már nem erőlteti, hogy az anyának otthon a helye.

A terv csak évi 175 milliárdba kerül: csak az év utolsó napjaiban ennél többet szokott kiszórni a kormány. De emelkedhet is az összeg, ahogy történt az első Orbán-kormány családsegítése nyomán. Az addig csak új lakás építésére felvehető, államilag támogatott hitelt 2001-ben kiterjesztették használt lakásra is (ahogy most teszik a CSOK-kal), és pár év múlva több száz milliárdba került a költségvetésnek a megugrott piaci és a kedvezményes kamat közti különbség kifizetése. Rengetegen vettek ugyanis befektetési céllal második, harmadik lakást a hitelből, melynek törlesztését könnyen fizették a lakás bérbe adásából.

Az adósságcsapda fenyegeti a hitelfelvevőket is, ha tényleg jön a jósolt új válság. Még mindig százezer bedőlt lakáshitel van, csak a bankok nem lépnek, tisztelve (khm) a választási évet. A lakásépítési támogatás kiterjesztése serkenti (drágítja) majd az ingatlanpiacot. A CSOK-kal a felső közép kivételével a legtöbben eddig rosszul jártak, mert jobban drágultak a lakások miatta, mint amekkora a támogatás. A mostani bővítés is inkább a jobb módúak befektetéseit segítheti, mert marad a szigorú banki hitelbírálat, ami kizárja a szegényeket.

Egyébként is fura családtámogató hitel az, amit nem lakhatási célú lakásra is fel lehet venni.

Bérlakás-építésről továbbra sincs szó (Bécsben a lakosság harmada ilyenben él): kicsi a politikai haszon, mert önkormányzatok is kellenek hozzá.

A hétüléses új autók vásárlására ígért 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz hasonlót több országban indítottak a válság idején, csak ott érthetően nem családvédelemnek, hanem gazdaságélénkítésnek nevezték. Itt is látszik a Fidesz alapvető társadalompolitikája: a jóléti juttatások átcsoportosítása a jobb módúakhoz. A szegényebb sokgyerekesek inkább használt autót vesznek fél áron, várhatóan a 10 milliós SUV-okba kerül majd a közpénz.

A családi adókedvezményt is turbózzák: a négy vagy több gyerekes anyáknak egész életükben nem kell majd személyi jövedelemadót fizetniük. Bár egy ilyen átlagkereső most sem fizet adót, amíg a gyerekei kiskorúak, de a nagyon jól keresők eddig valamennyire hozzájárultak a közteherviseléshez.

Igaz, a már idősödő szegényebbeknek is jól jöhet az adómentesség.

A Fidesz az adómegtakarításon túl plusz pénzt is ad a gazdagabbaknak: 10 milliós szabad felhasználású, alacsony kamatozású hitelt, melynek tőketartozását 3 gyerek után elengedik. Addig viszont törleszteni kell (hitelbírálat is lesz, tehát ez sem alanyi/gyereki jogon jár majd), ami tényleg erősen motiválhat harmadik gyerek vállalására az átlagos keresetű családban. A jobb módúaknak ez is talált pénz.

A Gyurcsány-kormány 2005-ben hirdette meg a „nagymama-GYES-t” – Orbánék most ugyanezt a GYED-del, a jövedelemfüggő ellátással. A bölcsőde-bővítési programot is bejelentette már 2012-es évértékelőjében Orbán (ahogy egyébként „ballib” elődjei is). Egy államtitkár 2017 elején 100 milliárd forint uniós forrásról beszélt erre a célra: vagyis ezt is a szemét Brüsszel fizeti.

A lufikat leszámítva a program kicsit lökhet a gazdaságon és a demográfián is. Az pedig nem újdonság, hogy a Fidesz alatt a szociál- és adópolitika feladata nem a piaci elosztási viszonyok korrigálása. Egy másik társadalomkutató szerint (munkahelye megy épp a levesbe) nincs még egy ország, ahol „a legmagasabb jövedelmű családok is ugyanolyan százalékban igényelhetnek vissza adókedvezményt, mint a kevésbé gazdagok.”

Egyelőre senki nem meri fölvállalni a társadalomban 15–25 százalék körülire mért, tudatos gyermektelenséget vallók politikai képviseletét, bár a Momentum még nem értékelte az akciótervet. De a szentségtörő kérdést már többen fölteszik: egy nemzet nagysága darabra megy-e?

És a Magyar Tudományos Akadémia felszámolása (nyomában az agyelszívással) nem csökkenti-e majd annyival a születésszámot, amennyit a családvédelmi akcióterv esetleg hoz a szaldón?

Ráadásul tehetősebbeknek kedvező szociálpolitikát folytatni legitim dolog, de a független tudományos kutatás putyini mintát követő felszámolása nem az.

A szerző Pozsonyban (is) élő magyarországi újságíró