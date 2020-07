Taps a sörbarátoknak!

Mostanában a szlovákiai magyarok politikai identitásáról szóló könyvemet írom, és a téma kapcsán visszakalandoztam a harminc évvel ezelőtti időszakba. Akkoriban egymás után alakultak a különféle politikai pártok és egyéb szervezetek. Némelyek nagyon eredeti céllal.

Például a férfiszövetség. A társadalomban felhalmozódó problémák megoldásához szeretett volna hozzájárulni. Deák Teréz (Új Szó) írása szerint a válások számának csökkentésével, a családokban az apák tekintélyének helyreállításával, és a „szinte elviselhetetlenül feminizált szakterületeken a férfi és női dolgozók egyensúlyának helyreállításával”. Csupa jó elgondolás. Akárcsak a nőszövetség, a férfiak is hozzá akartak járulni a törvények előkészítéséhez. A szövetség egyben létrehozta a szimpatizálók klubját nők részére, szimbolikus egykoronás évi tagdíjjal. A rendes tagok évi 96 koronát fizettek, és az volt a terv, hogy ha legalább ötezren lesznek, akkor sorsolni fognak. „Az első díj: az illető helyett öt évig fizetik a gyermektartási díjat, ha pedig ezt nem igényli, illetve nincs ráutalva, egy Favorit gépkocsit kap. A második helyett három évig fizeti a szövetség a gyermektartási díjat vagy egy színes televíziót vehet át. A harmadik helyezett pedig egy év gyermektartási díj, illetve tárgyi nyeremény közt választhat.”

Az interneten sajnos, nem találtam nyomát ennek a férfiszövetségnek.

Gyanítom, hogy átalakult üzleti vállalkozássá. Úgy tíz éve engem is hívtak egy ilyesfajta „klubba”, ahol bizonyos összegek befizetése után autót lehetett „nyerni”. Tudtommal már az sem működik. Ki tudja, miért...

Akkoriban jött létre a Sörbarátok Pártja is, méghozzá Pilzenben (hol máshol?). Fő célja a sör minőségének javítása, árának csökkentése, és a sörfogyasztás növelése volt.

Nem mellékes, hogy a pártot a pilzeni egyetem pedagógiai karának hallgatói alapították, így bár 1997-es fennállásáig a parlamentbe egyetlenegyszer sem jutott be, a ma már érett korú tanár urak és tanárnők – még ha időközben átváltottak is más szakmára – feltehetőleg nem szűntek meg terjeszteni az eszmét. Legalábbis Csehországban. Mert ott tavaly 141 liter volt az egy főre eső sörfogyasztás, ami hat nagy sörrel több, mint az előző évben, vagyis akár az ő közbenjárásukkal, akár nem, növekszik a sörfogyasztás. Szlovákiában 75 liter per fő körül mozog, ami viszont csökkenő tendencia, hiszen a múlt század kilencvenes éveiben még 90 liter körül volt. Hogy a többi cél teljesülte, azt ítélje meg minden sörfogyasztó saját maga.

Mindenesetre az alapítók minden évben általános vigadalommal ünneplik meg a párt létrejöttének napját. Ebből arra következtethetünk, hogy egyéb pártokhoz képest, amelyek alapítói időközben esküdt ellenségekké váltak, ezek a sörszeretők továbbra is barátok maradtak.

S ez tapsot érdemlő teljesítmény.