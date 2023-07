Rekord nyár

Elindult a nyári főszezon, bármerre járunk a világban, szinte mindenütt találkozhatunk honfitársainkkal. Egy felmérés szerint a szlovákiaiak 70 százaléka tervezi, hogy idén nyáron utazni fog, belföldön és/vagy külföldön, sokan már le is foglalták a nyaralást. Teszik ezt annak ellenére, hogy idén minden eddiginél drágábban tudunk utazni, repülni, a nyári főszezonban pedig elképesztő árakon tudunk csak foglalni repülőjegyet – nemcsak Európába, hanem a világ többi részébe is. Igaz, az utazási irodák kínálata némi reményt ad, hiszen azok csak kicsivel kerülnek többe, mint a 2019-es, azaz a járvány előtti utolsó békebeli évben. Nem úgy a repülőjegyek, ahol sokszor százszázalékos, vagy akár még ennél is magasabb a növekedés mértéke.

Hiába a méregdrága árak, mint ahogy azt a szlovákiai felmérés mutatja, utazni akarunk. Olyannyira, hogy egy szlovák utazási iroda (egy partnercéggel) a napokban jelentette be, hogy elindítják első, szélestörzsű, Airbus A350-esekkel üzemeltetett, közvetlen charterjárataikat Pozsonyból az olyan népszerű egzotikus országok tengerpartjaira, mint Vietnám, Kuba és a Dominikai Köztársaság. A gépen hetente több mint 300 hely lesz, ennyien utazhatnak a téli szezonban ezekre a célállomásokra – és szinte biztosak lehetünk benne, hogy a legtöbb járat telt házzal száll fel a szlovák főváros repülőteréről.

De nem csak regionális szinten beszélhetünk teljes telítettségről, a légitársaságok egyre többször szembesülnek azzal a problémával, hogy több utas jelenik meg a check-in pultnál, mint amennyi hely van a járaton (igen, mindenki megvásárolta a jegyet, csakhogy az úgynevezett túlkönyveléses rendszer miatt – ha nagy az érdeklődés – a legtöbbször több jegyet adnak el egy-egy járatra, mint amekkora a kapacitás, hiszen mindig van utas, aki lemarad, nem jelenik meg a check-innél, csakhogy most az eddigi tapasztalatokat is felülírja az mostani utazási láz, így sokan lemaradhatnak a gépről, egy későbbivel kénytelenek utazni).

A mérések óta még nem fordult elő olyan, mint csütörtökön, július hatodikán: soha ennyi kereskedelmi járat nem volt még a levegőben egyetlen nap alatt, egészen pontosan 134 386 repülő emelkedett a magasba. Szinte biztos, hogy a legtöbb telt házzal. Nem véletlen, hogy a gazdasági év végével a legtöbb légitársaság rekordnyereségről számolt be, olyannyira, hogy vannak cégek, amelyek örömükben hat-, nyolchavi bónuszt adnak az alkalmazottaknak…

Telt házas járatok, szállodák, gépekkel tele repülőtér? Egy kis sztrájk, reptéri káosz? Ugyan már, ez nem számít, csak utazni lehessen. A foglalási adatok alapján valószínűleg így állnak hozzá a főszezonban utazók, egyetlen szempont lebeg a szemük előtt: hogy utazhassanak. Akik pedig a magas árak miatt inkább kivárnak, reménykednek az olcsóbb lehetőségekben, azok is jól teszik – nemcsak a főszezon, hanem a csúcsra járatott árazás is véget ér(het) szeptemberben. Hiszen nem lehet a végtelenségig folytatni ezt a felpörgetett szintet. Hiába az óriási kereslet, hamarosan újra visszatérünk abba az időszakba, amikor nemcsak a lehetőség, hanem az ár is számított. Hogy az utazás szabadsága ne azt jelentse, hogy lehet repülni, nyaralni, hanem azt, hogy szinte mindenki számára elérhető az utazás. Hogy a rekorder főszezon után visszatérjünk a normális kerékvágásba, az elfogadható árak világába. Talán már nincs messze ez az időszak…