Orbán rálépett a gereblyéjére

A hét legérdekesebb magyar belpolitikai fejleményére mondhatnánk, hogy Orbán Viktor rálépett az általa kitett gereblyére, avagy a migránsfagyi visszanyal.

Külügyi hivatalnok kotyogta ki, Magyarország tavaly 1300 menekültet befogadott, ohó! A nemzetközi jog alapján oltalomba vettek természetesen nem migránsok, kiknek kötelező EU-kvótabetelepítése ellen vannak a visegrádiak, ám a politika természete ilyen: nem a különbségeket, a finomságokat, a tűpontos igazságot magyarázza, ellenben maga felé hajlítja a tényeket saját narratívája érdekében minden oldal. És helyben is vagyunk: a Soros-stopra hangszerelt magyar kormánypropaganda ennen maga ásta csapdájába eshet a van ám többféle menekült is jogos érvelése ellenére. Amikor ugyanis egy magyar kisvárosban már riadalmat kelt a sötétebb bőrű turista, akkor az a bizonyos kampány csodafegyver kiötlője kezében is felrobbanhat, így hát a ridegen idegenellenes Fidesz után a toleráns Fidesz képére is készülhetünk minden eshetőség gyanánt.

* * *

A hét kiemelkedő nemzetközi eseménye a kelet-európai régió román miniszterelnökcseréje és a nagyobb téttel bíró cseh államfőválasztás. Mihai Tudose román kormányfő leváltása furcsán esett egybe magyarellenes kijelentésével: a székely zászló kitűzőinek fellógatását helyezte kilátásba, ám a román kormánypárt nagy hatalmú vezetője, Liviu Dragnea saját kamarillája okán dobta ki második kesztyűbábját is, hogy helyére Románia első női miniszterelnökét, újabb bizalmasát ültesse, EU-konform arculattal. Ehhez képest Csehország államfőt választ: Babiš kormányfő taktikai okokból ideiglenesen leköszönt, Miloš Zeman elnök 11 százalékkal vezet a semleges habitusú korábbi akadémiai ember, Jiří Drahoš előtt. Az átszavazások mértéke megmutatja majd, Zeman borókás jókedve mellett mandátumát is konzerválja-e a maligán.

SZOMBATHY PÁL

publicista