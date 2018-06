Most jól megkaptuk

Most meg, hogy sikerült végre kilyukadnunk, állunk és bámulunk, mint Deákné házszámát, és egymásra várunk, hogy akkor ki fogja meg először, vagy melyik felét. Sokak szerint ez a megtorpanás döntéshozatali impotenciánk sommás bizonyítéka, mert (szerintük) az még talán nem is annyira gáz, hogy kiharcolni nem tudjuk, de hogy élni sem tudunk vele, az már nagyon.

Talán nem véletlen, hogy éppen pár napja sodort elém a sors egy Vekerdy Tamás-interjút, vagy szakcikket, melyet az ismert gyerekpszichológus gondolataira épített fel a szerzője. Arról szólt az írás (mint az ilyen írások általában), hogy Vekerdy szerint öt pontnak kell megfelelni, hogy biztosítani tudjuk gyerekünk felcseperedését napjaink ingergazdag ingoványában. Szóval azt hirdeti ez a Tamás bátya, hogy „Minden abnormális dolog normális a kamaszkorban.” Ezzel pedig, ha nem is kaptuk meg az összes korábbi kérdésünkre a választ, azért némileg rá lettünk kényszerítve, hogy eddigi álláspontjainkat feladjuk, vagy ha nem is adjuk fel, átértékeljük, belátva, hogy igazából nem is olyan biztos, hogy szerettünk volna kérdezni valamit.